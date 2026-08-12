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Hàng không - Du lịch

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Phong Nha - Kẻ Bàng đón tin vui

Hoàng Nam

TPO - Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng rộng hơn 167.000 ha, vừa được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh, mở thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm và nâng tầm điểm đến di sản.

Chiều 12/8, Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị công nhận Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu du lịch cấp tỉnh.

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Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng công bố quyết định.

Theo Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 16/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 167.250,4 ha, bao gồm toàn bộ diện tích VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và một phần vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới, thuộc địa bàn các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Điền, Kim Phú và Bố Trạch.

Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, đa dạng sinh học cùng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Sau 23 năm kể từ khi được UNESCO ghi danh lần đầu, du lịch tại khu vực này đã phát triển mạnh, trở thành một trong những điểm đến nổi bật của Việt Nam và được nhiều tổ chức, giải thưởng du lịch trong nước, quốc tế vinh danh.

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Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định.

Hiện VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có 19 tuyến, điểm du lịch đang hoạt động. Trong giai đoạn 2020-2025, khu vực này đón gần 4 triệu lượt khách, trong đó hơn 500.000 lượt khách quốc tế.

Đại diện Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, việc được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh là sự ghi nhận những kết quả trong bảo tồn tài nguyên, đầu tư hạ tầng, xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Đây cũng được xem là bước đệm để Phong Nha - Kẻ Bàng bước vào giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

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Cửa ngõ vào VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Việc được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đồng thời tạo thêm cơ sở để Phong Nha - Kẻ Bàng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững, gắn khai thác giá trị di sản với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Hoàng Nam
#Phong Nha - Kẻ Bàng #Khu du lịch cấp tỉnh #công bố quyết định #điểm đến di sản #thu hút đầu tư #Quảng Trị

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