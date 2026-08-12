Sinh viên rơi xuống vực tại bán đảo Sơn Trà trong đêm

TPO - Trong đêm tối, địa hình bán đảo Sơn Trà hiểm trở và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rất may lực lượng chức năng đã cứu sống được nạn nhân.

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho hay vừa phối hợp với các lực lượng cứu một người rơi xuống vực tại núi Sơn Trà trong đêm tối.

Khoảng 20h đêm 11/8, Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà nhận được thông tin có một người rơi xuống vực sâu, đoạn gần một khu nghỉ dưỡng trên núi Sơn Trà.

Lực lượng chức năng tiếp cận và đưa nạn nhân từ dưới vực sâu lên an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong đêm tối, địa hình hiểm trở, dốc và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, các lực lượng đã sử dụng dây cứu hộ, trang thiết bị chuyên dụng để xuống vực, tiếp cận nạn nhân.

Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân, các lực lượng đã đưa nạn nhân từ dưới vực lên an toàn.

Nạn nhân được xác định là N.T.L. (19 tuổi, trú tại phường Hội An), là sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng.

Trước đó, sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) chụp ảnh, không may 3 người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị T.T.P. được tàu hải quân cứu.