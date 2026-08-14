Ukraine phá mạng lưới tình báo của Nga nhắm vào tiêm kích F-16 và Mirage 2000

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố triệt phá một mạng lưới tình báo quân sự Nga gồm 14 người, bị cáo buộc thu thập thông tin về các căn cứ không quân, lịch trình hoạt động và vị trí của những máy bay chiến đấu F-16 và Mirage 2000 do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Theo SBU, mạng lưới này hoạt động tại nhiều khu vực của Ukraine và có nhiệm vụ thu thập hình ảnh sân bay, máy bay chiến đấu, phi hành đoàn cùng nhân viên kỹ thuật. Các đối tượng cũng được cho là ghi nhận thời gian máy bay cất cánh và hạ cánh, qua đó cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng để xác định thời điểm và địa điểm các máy bay dễ bị tấn công.

Chiến dịch do lực lượng phản gián quân sự của SBU thực hiện dưới sự điều phối của Phó Giám đốc thứ nhất SBU, ông Oleksandr Poklad.

Ukraine thu giữ các thiết bị và dữ liệu của mạng lưới tình báo

Theo kết quả điều tra, GRU - cơ quan tình báo quân sự Nga ban đầu tuyển mộ một người đàn ông tại Lviv, được cho là quản lý một kênh Telegram về hàng không quân sự. Người này bị SBU cáo buộc thu hút sự chú ý của tình báo Nga sau khi đăng tải hình ảnh máy bay chiến đấu Ukraine trên các nhóm trực tuyến ủng hộ Điện Kremlin.

Sau đó, người này được cho là đã lôi kéo 13 người đăng ký kênh tham gia thu thập thông tin. Theo SBU, một số thành viên sống gần các cơ sở hàng không quân sự và sở hữu máy ảnh chuyên nghiệp.

Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng thiết bị ghi hình để chụp ảnh sân bay, máy bay, phi công và nhân viên kỹ thuật. Một số người được cho là ẩn náu trong các tòa nhà bỏ hoang hoặc bố trí tại những khu vực trống gần sân bay quân sự để quan sát hoạt động hàng không.

Những hình ảnh và dữ liệu thu thập được sau đó đăng tải lên một dịch vụ lưu trữ trực tuyến do người đứng đầu mạng lưới thiết lập. SBU cho biết số tài liệu này cuối cùng được chuyển cho một người phụ trách phía Nga, người đã được cơ quan này xác định danh tính.

Ngoài thông tin liên quan đến F-16 và Mirage 2000, nghi phạm còn bị cáo buộc cung cấp lịch trình hoạt động của các trực thăng chiến đấu Ukraine. Theo SBU, một phần dữ liệu được cho là đến từ một chỉ huy phi đội thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, người bị cáo buộc tự nguyện cung cấp thông tin.

SBU nhận định những dữ liệu trên có thể giúp Nga xây dựng bức tranh chi tiết hơn về hoạt động của Không quân Ukraine, bao gồm thời điểm máy bay xuất hiện tại các căn cứ và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Trong các cuộc khám xét, lực lượng chức năng Ukraine cho biết đã thu giữ điện thoại, thiết bị ghi hình kỹ thuật số và các tài liệu chứa bằng chứng về hoạt động bị cáo buộc hợp tác với Nga. Hình ảnh các cơ sở hàng không quân sự Ukraine cũng được tìm thấy trong các thiết bị này.

SBU đồng thời cho biết đã chặn 4 kênh Telegram và 10 nhóm chuyên biệt bị cáo buộc được sử dụng để phát tán hình ảnh và thông tin về các đơn vị Không quân Ukraine.

Ông Poklad tuyên bố việc ngăn chặn các hoạt động tình báo của Nga nhằm gây bất ổn Ukraine từ bên trong là một trong những ưu tiên của SBU, đồng thời cảnh báo những người hợp tác với Moscow sẽ phải chịu trách nhiệm.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.