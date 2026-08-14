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Xã hội

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Đồng Nai dừng dự án điện rác gần 2.300 tỷ đồng sau 4 năm... đầu tư trên giấy

Văn Quân

TPO - Dự án điện rác Vĩnh Tân với tổng vốn hơn 2.286 tỷ đồng đã kéo dài nhiều năm, nhiều lần gia hạn nhưng hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. HĐND TP.Đồng Nai đã thông qua việc dừng triển khai, chấm dứt dự án.

Ngày 14/8, HĐND TP.Đồng Nai thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu trước đây, nay là xã Tân An, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

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Ảnh minh họa

Dự án này được HĐND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 22/9/2022 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND. Theo hồ sơ ban đầu, dự án điện rác Vĩnh Tân do liên danh Công ty CP Le Delta và Công ty CP Thương mại Đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam đề xuất. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 12ha, thuộc khu xử lý rác rộng 50ha đã được phê duyệt.

Giai đoạn 1, nhà máy dự kiến xử lý 800 tấn rác/ngày, phát điện với công suất 20MW. Giai đoạn 2 nâng công suất xử lý lên 1.200 tấn rác/ngày và phát điện 30MW. Theo kế hoạch, dự án điện rác Vĩnh Tân dự kiến khởi công từ năm 2023 và hoàn thành sau khoảng 3 năm xây dựng. Tuy nhiên, dự án liên tục chậm tiến độ.

Ngày 10/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong thời gian 6 tháng. Đến ngày 14/10/2024, cơ quan chức năng tiếp tục gia hạn thêm 110 ngày làm việc. Thời hạn cuối cùng là ngày 26/2/2025. Dù được gia hạn, liên danh nhà đầu tư vẫn không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Theo tờ trình của UBND TP.Đồng Nai, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi còn nhiều thiếu sót. Nhiều nội dung chưa đáp ứng quy định hiện hành.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Đồng Nai nhận định, việc dừng dự án điện rác Vĩnh Tân là phù hợp với tình hình triển khai. Bởi dự án đã kéo dài nhiều năm, nhiều lần gia hạn nhưng hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP.Đồng Nai rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, kết quả khảo sát, quy hoạch và những nội dung đã thực hiện để đánh giá khả năng kế thừa khi xây dựng dự án mới.

Đồng thời, UBND TP.Đồng Nai cần nghiên cứu lại hình thức đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Văn Quân
#Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân #huyện Vĩnh Cửu trước đây #nay là xã Tân An

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