Lạng Sơn dự kiến xây trụ sở HĐND - UBND tỉnh cao 16 tầng

TPO - Lạng Sơn dự kiến đầu tư khoảng 550 tỷ đồng xây dựng trụ sở HĐND, UBND tỉnh mới cao 16 tầng. Dự án nằm trong khu vực trung tâm Lạng Sơn và vừa được UBND tỉnh họp xem xét, thống nhất chủ trương thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030.

Theo phương án đang được tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, Dự án xây dựng trụ sở HĐND, UBND tỉnh dự kiến được thực hiện trên khu đất rộng khoảng 27.280 m². Khu đất có phía Bắc giáp đường Trần Hưng Đạo, phía Nam giáp đường Đinh Tiên Hoàng, phía Tây giáp đường Xứ Nhu và phía Đông giáp đường Hùng Vương. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Đáng chú ý, vị trí dự kiến xây dựng trụ sở mới nằm ngay trong khu vực trung tâm hành chính hiện hữu của tỉnh, tiếp giáp đường Hùng Vương. Trụ sở HĐND, UBND tỉnh hiện nay đặt tại số 2 đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri. Như vậy, phương án mới không đưa trung tâm điều hành của tỉnh ra một khu vực hoàn toàn mới, xa trung tâm, mà cơ bản vẫn duy trì không gian hành chính khu vực trung tâm.

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Lạng Sơn hiện nay

Công trình trụ sở hiện tại được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1992, sau hơn 30 năm, công trình đã xuống cấp; nhiều hệ thống kỹ thuật, PCCC, hạ tầng công nghệ, giải quyết thủ tục hành chính đã bộc lộ những bất cập, không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động.

Cùng với đó, một số cơ quan cấp tỉnh cũng đang làm việc trong những công trình được đầu tư từ lâu, nay xuống cấp. Cụ thể, trụ sở các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Nội vụ và Thanh tra tỉnh đều đã được đầu tư từ nhiều năm trước.

Theo phương án được nghiên cứu, trụ sở mới có quy mô 16 tầng, được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ. Công trình được định hướng vận hành thông minh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, họp và điều hành trực tuyến, kho lưu trữ, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn vừa có yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện chủ đầu tư) và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, bổ sung phương án.

Trong đó, phải đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội từ việc sắp xếp các trụ sở; rà soát số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tính toán quy mô tầng hầm, bãi đỗ xe và phương án phân luồng giao thông, bảo đảm việc đi lại của người dân, cán bộ không bị ảnh hưởng, ùn tắc. Thực hiện dự án đúng tiến độ đã được thống nhất (2027 - 2030).