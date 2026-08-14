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Bao nhiêu chuyến bay ở Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng vì 3 con diều?

Duy Quang

TPO - Liên quan việc người dân thả diều có gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM tối 13/8, có 4 chuyến bay chờ khởi hành và 7 chuyến bay đến bị ảnh hưởng, riêng chuyến VN595 phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cam Ranh.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM, vào lúc 19h40 ngày 13/8, Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh thông báo cho Trung tâm kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất về một vật thể nghi là drone xuất hiện ở hướng cầu Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận). Các đơn vị điều hành đồng thời kiểm tra thông tin từ các tổ bay đang hoạt động trong khu vực.

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Một con diều gắn đèn chớp bay gần sân bay Tân Sơn Nhất bị lực lượng chức năng yêu cầu hạ xuống. Ảnh: C.A.

Đến 20h02, Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất tiếp tục nhận thông tin có vật thể bay tại khu vực phường Tây Thạnh.

Lúc 20h05, Cảng vụ hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để xác minh, bảo đảm an toàn. Các chuyến chuẩn bị khởi hành được yêu cầu ở lại dưới mặt đất, còn máy bay đang hướng về Tân Sơn Nhất được yêu cầu bay chờ.

Đến 20h18, lực lượng chức năng xác định vật thể gây nghi ngờ là 3 con diều có gắn đèn chớp tại khu vực phường Tây Thạnh. Sau đó, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất trở lại bình thường.

Theo báo cáo ban đầu, có 4 chuyến bay chờ khởi hành và 7 chuyến bay đến bị ảnh hưởng. Riêng chuyến VN595 phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

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Lực lượng chức năng đã thu giữ phương tiện liên quan và đang xử lý theo quy định. Ảnh: C.A.

Công an đã xác định được người thả diều, thu giữ phương tiện liên quan và đang xử lý theo quy định. Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), khu vực bảo đảm an toàn hoạt động bay quanh Tân Sơn Nhất có phạm vi rộng khoảng 5 km, dài 15 km. Việc quản lý hoạt động thả diều và phương tiện bay siêu nhẹ có sự phối hợp của chính quyền địa phương, công an, quân đội và cảng vụ hàng không.

Trước đó, vào lúc 18h16 ngày 11/8, trực ban trưởng nhận thông tin từ đài chỉ huy sân bay Tân Sơn Nhất về tàu bay B777-DAALQ của chuyến bay 3S621, cất cánh từ TPHCM đi Hà Nội trên đường băng 25L lúc 18h14. Khi máy bay ở độ cao khoảng 1.800 feet, tổ lái phát hiện drone ở phía bên phải, cách máy bay khoảng 500 m.

Tương tự, vào lúc 17h34, chuyến bay mang số hiệu VJ601 từ Cam Ranh (Khánh Hoà) đến TPHCM, hạ cánh xuống đường băng 25L lúc 17h38 cũng phát hiện drone cách 10 dặm, độ cao 3000 feet.

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Có 4 chuyến bay chờ khởi hành và 7 chuyến bay đến bị ảnh hưởng vào tối 13/8. Ảnh: Internet.

Đến 18h28, đài chỉ huy thông báo dừng tạm thời các chuyến bay đi, bay đến theo phương án ứng phó khi có tình huống vi phạm tĩnh không. Lúc 19h16, đài chỉ huy và Cảng vụ hàng không miền Nam cho phép các đường cất, hạ cánh hoạt động trở lại bình thường.

Đến 19h34, Trung tâm Quản lý Điều hành bay khu vực 3 tiếp tục phát hiện một drone tại khu vực cách sân bay khoảng 3 km về hướng Tây - Tây Nam nên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đóng cửa trở lại.

Lúc 20h34 ngày 11/8, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được khôi phục hoàn toàn. Sự cố khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

Duy Quang
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