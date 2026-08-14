Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Trung Quốc:

Hơn 100 hành khách bị 'tào tháo đuổi' trên máy bay

Hồng Nhung

TPO - Một chuyến bay của China Southern Airlines từ Vũ Hán đến Urumqi - Trung Quốc được cho là rơi vào tình trạng “khẩn cấp" về đường ruột giữa không trung sau khi phi hành đoàn phục vụ nước ép mận cho hơn 100 người, trong khi máy bay chỉ có hai nhà vệ sinh.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của China Southern Airlines mới đây.

Theo phản ánh của hành khách, phi hành đoàn đã phát miễn phí nước ép mận đóng gói dung tích 100ml. Một số người cho biết họ tưởng đây là nước ép nho thông thường nên đã uống hết trước khi nhận ra mình vừa uống gì.

Không lâu sau đó, nhiều hành khách bắt đầu có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài cả hai phòng vệ sinh trên máy bay.

Một hành khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Tại sao lại phát nước ép mận khi có hơn 100 người mà chỉ có hai nhà vệ sinh? Suýt nữa thì tôi xấu hổ chết mất".

Một người khác hài hước bình luận: “Ruột của tôi chưa bao giờ sạch đến thế trong cả cuộc đời”.

Hành khách thứ ba đùa rằng, Hãng hàng không China Southern thật chu đáo. Miễn phí dịch vụ làm sạch đường ruột và giảm cân cho tất cả hành khách.

Theo các hành khách, tình trạng phải tìm nhà vệ sinh thậm chí vẫn tiếp diễn sau khi máy bay hạ cánh. Một số người cho biết họ phải nhanh chóng tìm nhà vệ sinh tại sân bay và khách sạn.

china-southern-laxitives-flight-passengers-toilet.jpg
Hơn 100 hành khách xếp hàng dài trước cửa nhà vệ sinh trên máy sau khi uống nước ép mận. Ảnh: Dexerto.

Nước ép mận chứa sorbitol - một loại rượu đường có khả năng kéo nước vào đường ruột, từ đó tạo tác dụng nhuận tràng. Tuy nhiên, China Southern Airlines cho biết hãng chưa thể xác minh đầy đủ những thông tin được hành khách chia sẻ về sự cố.

Một đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng cho biết đồ ăn và đồ uống phục vụ trên máy bay phụ thuộc vào từng chuyến bay. Theo hãng, không phải chuyến bay nào cũng có nước ép mận; những loại đồ uống phổ biến hơn gồm cà phê, nước trái cây thông thường và sữa đậu nành.

China Southern Airlines cho rằng hình ảnh về cảnh hành khách xếp hàng trước nhà vệ sinh đã bị phóng đại. Dù vậy, những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một hàng người khá dài đang chờ sử dụng nhà vệ sinh.

Đến nay, hãng chưa công bố thông tin về một cuộc điều tra chính thức liên quan đến sự việc.

Sự cố trên tiếp tục bổ sung vào danh sách những tình huống hy hữu liên quan đến nhà vệ sinh trên các chuyến bay. Năm 2025, Hãng hàng không Virgin Australia từng phải xin lỗi sau khi cả ba nhà vệ sinh trên một chuyến bay kéo dài 6 giờ đồng loạt gặp sự cố, buộc hành khách phải sử dụng chai lọ và bồn rửa.

Năm 2023, một chuyến bay của easyJet cũng bị hủy sau khi một hành khách được cho là đã phóng uế trên sàn nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, những sự cố này vẫn chưa thể sánh với câu chuyện nổi tiếng liên quan đến huyền thoại WWE Andre the Giant. Một sự cố vệ sinh được gán cho đô vật này từng được mô tả là khiến các hành khách trên máy bay “buồn nôn, nôn ói, khóc và la hét”.

So với những câu chuyện trên, sự cố nước ép mận của China Southern có thể được xem là một tình huống “khẩn cấp” hy hữu, khi cả trăm hành khách bất ngờ phải cạnh tranh để sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Hồng Nhung
Dexerto
#China Southern Airlines #Hơn 100 hành khách bị “tào tháo đuổi”

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe