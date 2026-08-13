Siêu đô thị bên vịnh kỳ quan đưa Hạ Long từ 'điểm đến' thành 'nơi phải đến' trên bản đồ du lịch thế giới

Vịnh Hạ Long sở hữu sức hút của một kỳ quan thiên nhiên, nhưng để nơi đây trở thành “điểm phải đến” toàn cầu, du khách cần thêm những lý do để ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần. Hệ sinh thái giải trí, thể thao, văn hóa, mua sắm, nghỉ dưỡng và MICE quy mô quốc tế tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đang mở ra một nhịp sống mới cho du lịch bốn mùa của vùng đất di sản.

Giữ chân du khách bằng “cỗ máy” giải trí 4 mùa, bất chấp thời tiết

Trên thế giới, những điểm đến thành công nhất đều duy trì nhịp sống cả ngày lẫn đêm, mùa hè cũng như mùa đông. Du khách có vô số hoạt động để trải nghiệm trong nhiều ngày, thay vì chỉ ghé qua như 1 trạm dừng chân.

Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế của Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch để giải bài toán ấy cho du lịch đất mỏ. Tâm điểm là VinWonders 81 ha lấy cảm hứng từ hành trình khám phá các kỳ quan thế giới, gồm công viên thủy cung 24 ha thuộc top đầu thế giới, công viên chủ đề Văn minh Thế giới cổ đại 36 ha, công viên nước 12 ha Đế chế Inca Nam Mỹ, Xứ sở Tuyết 9 ha… Đặc biệt, nơi đây còn có nhà hàng vòm dưới nước sức chứa 1.000 khách, sở hữu tầm nhìn panorama 180 độ, mang đến trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp giữa thế giới đại dương kỳ ảo.

Việc kết hợp các không gian vui chơi trong nhà và ngoài trời giúp hệ sinh thái giảm phụ thuộc vào thời tiết, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều thế hệ. Trẻ nhỏ khám phá thế giới đại dương, người trẻ trải nghiệm các hoạt động vận động, trong khi người lớn có thể thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực và mua sắm. Mỗi thành viên có niềm vui riêng trong một chuyến đi chung.

VinWonders 81 ha mở ra hành trình khám phá đa sắc màu cho nhiều thế hệ.

Thể thao quý tộc, sinh thái độc bản và di sản văn hóa nâng tầm trải nghiệm

Nếu VinWonders tạo sức hút đại chúng, hệ sinh thái thể thao, sinh thái và văn hóa lại mở rộng tệp khách, đặc biệt hướng tới phân khúc cao cấp và khách quốc tế.

Nổi bật là quần thể 12 sân golf trên diện tích khoảng 950 ha, được tư vấn thiết kế theo tiêu chuẩn USGA (Mỹ) và R&A (Anh), với nhiều phong cách địa hình từ Links ven biển, Parkland ngập nước đến Dunes cồn cát hoang dã. Sự đa dạng này sẽ đưa Hạ Long thành điểm đến phải đến mới trên bản đồ golf toàn cầu, thu hút dòng khách golf - nhóm khách có mức chi tiêu cao và thường có thời gian lưu trú dài.

Bên cạnh đó là Hệ thống biển hồ Lagoon rộng 680 ha với 100% nước biển tự nhiên được xử lý lọc trong xanh như ngọc, bao bọc bởi 213 km bãi biển cát trắng dừa xanh thơ mộng, mở ra không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới suốt cả năm. Đến mùa thu đông, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ tại Công viên câu cá rừng ngập mặn Wonder Mangroves rộng 800 ha - vào hàng lớn nhất thế giới.

Nếu muốn khám phá chiều sâu văn hóa Việt Nam, du khách có thể đến với Làng Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam Heritage Village 18,5 ha. Đây là điểm hẹn không thể bỏ qua với các chương trình nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát Việt Nam 500 chỗ, trải nghiệm ẩm thực ba miền, chợ đặc sản quê hương và không gian may đo áo dài lấy ngay tại Làng thời trang.

Thiên nhiên, văn hóa và thể thao cùng hiện diện giúp mỗi ngày có một sắc màu khác nhau, không phụ thuộc vào mùa vụ. Với du khách, đó là lý do để hành trình bên Vịnh Hạ Long không kết thúc chỉ sau một đêm.

Biển hồ, rừng ngập mặn, bến du thuyền và sân golf đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào đời sống thường nhật.

Sức sống từ hạ tầng sự kiện và kinh tế đêm sôi động quanh năm

Một điểm đến muốn hoạt động 365 ngày/năm cần nhiều hơn các sản phẩm nghỉ dưỡng. Đó còn là khả năng tự tạo dòng khách thông qua hội nghị, sự kiện, biểu diễn, thương mại và kinh tế đêm.

Vinhomes Global Gate Hạ Long giải trọn vẹn bài toán này khi sở hữu hệ sinh thái MICE với Wonder Theatre 6.000 chỗ, Trung tâm Sự kiện & Hội nghị 4.500 chỗ và sân khấu ven biển hơn 60.000 chỗ. Hệ thống lưu trú có tổng công suất tới 20.000 phòng, kết hợp hai Vincom Mega Mall với tổng diện tích khoảng 170.000 m² sàn, outlet hàng hiệu 6 ha và các tuyến phố thương mại.

Đằng sau mỗi hội nghị quốc tế, giải golf hay đêm diễn lớn là chuỗi nhu cầu về lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm và giải trí. Đây chính là nguồn cầu giúp hoạt động du lịch không chỉ phụ thuộc vào mùa cao điểm.

Nhà hát, trung tâm hội nghị, lưu trú và thương mại góp phần tạo dòng khách cùng sức sống quanh năm cho Vinhomes Global Gate Hạ Long

Khi gia đình nghỉ dưỡng, golfer, chuyên gia, người dự hội nghị và cộng đồng cư dân cùng gặp nhau, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ duy trì sức mua và hoạt động dịch vụ qua nhiều mùa. Du lịch tạo thêm việc làm; thương mại làm phong phú đời sống; sự kiện đưa hình ảnh Hạ Long đến với nhiều thị trường mới.

Từ một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng, Hạ Long đang có thêm những “lý do để ở lại”. Với hệ sinh thái quy mô quốc tế được quy hoạch đồng bộ từ giải trí, thể thao, sinh thái, văn hóa đến MICE và thương mại, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ góp phần đưa vịnh di sản chuyển mình từ một “điểm đến” tham quan thành “điểm phải đến” toàn cầu sôi động quanh năm.