Đằng sau loạt sự cố UAV uy hiếp an toàn hàng không

TPO - Chỉ vài tháng, nhiều sân bay trên cả nước liên tiếp ghi nhận thiết bị bay không người lái (drone/UAV) xâm nhập vùng cấm bay, uy hiếp an ninh an toàn hàng không. UAV có thể khiến phi công phải thay đổi phương án tiếp cận, bay chờ hoặc chuyển hướng. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan điều hành không lưu phải tạm dừng cất - hạ cánh để bảo đảm an toàn.

Video: Sự cố drone xâm nhập vùng trời khiến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn.

Hàng loạt vụ UAV xâm nhập khu vực cấm bay

Tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần phải đóng cửa khi các tổ lái các chuyến bay đến/đi từ sân bay này liên tiếp phát hiện UAV.

Cụ thể, lúc 17h34, chuyến VJ601 phát hiện drone cách máy bay khoảng 10 dặm, ở độ cao 3.000 ft. Hoạt động bay được khôi phục lúc 19h16 nhưng tiếp tục đình chỉ lúc 19h40 do phát hiện UAV khác, đến 20h34 mới trở lại bình thường. Sự cố khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.



Hành khách chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi sự cố drone. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Trước đó, sân bay Đà Nẵng và Cát Bi cũng ghi nhận UAV. Tại Đà Nẵng, ngày 17/2 và 22/2 xảy ra 4 vụ, ảnh hưởng hơn 50 chuyến bay.

Ngày 15/3, hai tổ bay tại Cát Bi phát hiện vật thể nghi là drone trong khu vực tiếp cận sân bay, cách sân bay khoảng 7-8 km. Vụ việc ảnh hưởng đến 3 chuyến bay, trong đó có 2 chuyến đến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.



Tại Nội Bài, lúc 10h13 ngày 6/6, tổ lái chuyến bay VJC1773 phát hiện drone màu trắng bay ở độ cao khoảng 1.432 m, di chuyển gần máy bay. Sự cố ảnh hưởng 28 chuyến bay, trong đó 8 chuyến phải dừng chờ trên đường băng và 20 chuyến phải bay chờ trên không.

Vì sao UAV gây nguy hiểm cho máy bay?

Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) cho biết: UAV, drone ngày càng được sử dụng phổ biến cho nhiều mục đích như quay phim, chụp ảnh, khảo sát, giải trí. Tuy nhiên, việc thiết bị này hoạt động gần sân bay có thể đe dọa an toàn hàng không.

Đặc biệt, giai đoạn máy bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh là thời điểm tàu bay hoạt động ở độ cao thấp và cần tuân thủ nghiêm ngặt hành lang bay. Một UAV xuất hiện trong khu vực này có thể khiến tổ lái phải thay đổi phương án tiếp cận, bay chờ hoặc chuyển hướng. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan điều hành không lưu phải tạm dừng cất hạ cánh để bảo đảm an toàn.

Người điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) cần tuân thủ các quy định về đăng ký, cấp phép và khu vực được phép hoạt động. Ảnh minh họa.

Không chỉ nguy cơ va chạm trực tiếp, việc không xác định được vị trí và hướng di chuyển của UAV cũng khiến lực lượng chức năng phải áp dụng các phương án ứng phó, làm gián đoạn hoạt động khai thác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trước khi vận hành UAV, drone cần tìm hiểu đầy đủ các quy định pháp luật, xác định rõ khu vực được phép hoạt động và thực hiện đúng các yêu cầu về cấp phép, điều kiện khai thác.

Khuyến cáo người sử dụng drone của Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam.

Người điều khiển phải luôn kiểm soát thiết bị trong quá trình bay, không để drone đi vào khu vực sân bay, đường cất hạ cánh hoặc vùng trời dành cho hoạt động hàng không.

Việc sử dụng drone để quay phim, chụp ảnh hay giải trí cũng không được tùy tiện thực hiện tại những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay. Khi thiết bị có dấu hiệu mất kiểm soát hoặc có nguy cơ đi vào khu vực hạn chế, người điều khiển cần chủ động dừng hoạt động và thông báo cho cơ quan chức năng.

Theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, tổ chức, cá nhân sử dụng UAV, flycam phải đăng ký phương tiện trước khi đưa vào khai thác và tuân thủ các quy định về cấp phép bay.

Người sử dụng UAV chưa đăng ký, chưa được cấp phép bay hoặc điều khiển phương tiện không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ và giới hạn được cấp phép có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Trường hợp thực hiện hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cá nhân có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân.

Đáng chú ý, người có hành vi làm cản trở hoặc gây mất an toàn cho hoạt động của tàu bay khác có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3-6 tháng.

Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, như thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng hoặc xâm phạm khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.