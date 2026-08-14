Sizzling Summer Fest trở lại: Trọn vị ẩm thực, nhân đôi điểm thưởng tại các khách sạn IHG Việt Nam

Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts (IHG) chính thức khởi động chương trình thường niên “Sizzling Summer Fest” từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026, mang đến cho các hội viên IHG One Rewards cơ hội thưởng thức ẩm thực và tích lũy nhân đôi điểm thưởng. Các tín đồ ẩm thực có thể tận hưởng ưu đãi này tại 50 nhà hàng và quầy bar tham gia chương trình, trải dài khắp 15 khách sạn IHG tại Việt Nam.

Cocktail đặc trưng tại INK360, Flamingo Restaurant & Bar, Pool Bites tại voco Quang Binh Resort

Chương trình diễn ra tại 50 nhà hàng và quầy bar thuộc 15 khách sạn IHG trên cả nước. Từ những bữa tối bên biển Phú Quốc, cocktail ngắm hoàng hôn ở Quảng Bình, Nha Trang đến trải nghiệm ẩm thực với tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long hay Hà Nội, “Sizzling Summer Fest” mở ra nhiều lựa chọn cho thực khách trong mùa hè.

Tại InterContinental Halong Bay Resort, Roku mang đến tinh hoa Nhật Bản đương đại giữa khung cảnh Vịnh Hạ Long. Trong khi đó, INK 360 tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort gây ấn tượng với cocktail sáng tạo, nguyên liệu địa phương và không gian rooftop hướng biển.

Ở Hà Nội, Stellar Teppanyaki trên tầng 62 InterContinental Hanoi Landmark 72 nổi bật với nghệ thuật Teppanyaki cùng Wagyu A4, tôm hùm Nha Trang và tôm sú đại dương.

Tại voco Quang Binh Resort by IHG, Flamingo Restaurant & Bar tôn vinh nguyên liệu địa phương qua các món Việt và quốc tế. Còn Pool Bar tại voco Scenia Bay Nha Trang by IHG là điểm hẹn thư giãn với cocktail, vang và đồ uống nhiệt đới giữa không gian hướng biển.

Với sự kết hợp giữa ẩm thực, nghỉ dưỡng và ưu đãi điểm thưởng, “Sizzling Summer Fest” được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách tại các điểm đến nổi bật của Việt Nam.