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Chánh Văn phòng ACV làm Giám đốc Cảng Hàng không Liên Khương

Thái Lâm

TPO - Ông Nguyễn Văn Hưng - Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - được điều động giữ chức Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 14/8, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hưng - Chánh Văn phòng ACV - được điều động giữ chức Giám đốc Cảng Hàng không Liên Khương.

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Ông Nguyễn Văn Hưng - Chánh Văn phòng ACV - nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Việc kiện toàn lãnh đạo sân bay diễn ra ngay trước thời điểm sân bay dự kiến khai thác trở lại sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Trước khi ông Nguyễn Văn Hưng nhận nhiệm vụ, vị trí Giám đốc sân bay Liên Khương do ông Vũ Phạm Nguyên An đảm nhiệm. Đầu năm 2026, ông An được điều động về Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành và làm giám đốc ban này.

Sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác từ ngày 4/3 để sửa chữa. Theo kế hoạch, sân bay mở cửa trở lại từ ngày 19/8.

Sân bay Liên Khương được xây dựng từ năm 1933 bởi người Pháp, sân bay từng được nâng cấp nhiều lần, trong đó đáng chú ý là giai đoạn 2003-2007. Sân bay Liên Khương được cải tạo đạt tiêu chuẩn 4D, khai thác được các loại máy bay Airbus A320, A321.

Trước khi đóng cửa sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương mỗi năm phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách du lịch đến từ các thị trường quốc tế.

Thái Lâm
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