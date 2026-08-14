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Pháp luật

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Bắt tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Sau cú va chạm, thay vì hỗ trợ người bị nạn, Thắng đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai thông tin đã khởi tố bị can, tạm giam Đặng Quốc Thắng (48 tuổi, thường trú tại TP. Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 1/8/2026, sau khi cùng nhóm bạn ca hát và sử dụng rượu, bia tại quán karaoke Gia Bảo Hồng (trên đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Tân Hạnh 1, phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai), Thắng điều khiển xe mô tô biển số 83M1-010.71 lưu thông ra đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng cầu Ông Tiếp đi TP.HCM.

Khi đến đoạn đường trên, xe do Thắng điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 61F1-9059 do ông P. Q. G. (47 tuổi, trú phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, cả hai người cùng phương tiện ngã xuống đường. Thắng chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi ông Giang bị thương nặng, nằm bất tỉnh. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ người bị nạn, Thắng đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Người dân sau đó đưa ông G. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM). Do bị thương quá nặng, ông G. tử vong vào sáng ngày 2/8.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy xét và đến ngày 3/8 đã phát hiện, tạm giữ Đặng Quốc Thắng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/8, Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố, tạm giam Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Văn Quân
#Va chạm giao thông #Tai nạn giao thông #Bỏ trốn #Đồng Nai #Biên Hòa

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