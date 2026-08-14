Mátxcơva yêu cầu Mỹ giải thích việc hỗ trợ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

TPO - Mátxcơva cho rằng Mỹ liên quan sâu đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga và đã nêu vấn đề này với Washington, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 14/8.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Ông Lavrov nói sự hỗ trợ của Mỹ bao gồm cung cấp thông tin tình báo.

“Chúng tôi đã gửi một loạt câu hỏi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, đề nghị cung cấp thông tin, trong đó có vấn đề dữ liệu tình báo và thực tế rằng Mỹ tham gia sâu hơn nhiều vào việc tổ chức, tiến hành những cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga nhằm vào các mục tiêu dân sự. Chúng tôi đang chờ phản hồi”, ông Lavrov nói với truyền hình nhà nước Nga.

Phía Mỹ chưa phản hồi về cáo buộc này.

Tiến trình đàm phán về cuộc xung đột Nga - Ukraine bế tắc từ tháng 2, sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công Iran và dừng làm trung gian giữa Mátxcơva và Kiev.

Ngoại trưởng Lavrov dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với Tổng thống Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh cách đây 1 năm ở Alaska, rằng Nga sẵn sàng ủng hộ các đề xuất hòa bình của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin, rằng hai bên đạt được thỏa thuận tại cuộc gặp đó. Ông nói nếu có thỏa thuận, cuộc chiến hiện đã kết thúc.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp các đặc phái viên của Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine nếu họ tới Nga. “Vấn đề là họ sẽ mang theo điều gì”, ông nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết Mátxcơva sẽ tăng cường nỗ lực nhằm phá hủy nguồn cung cấp của phương Tây cho quân đội Ukraine.

“Chúng tôi sẽ áp dụng các phương thức cứng rắn hơn nhiều, nhằm phá hủy mọi thứ mà phương Tây đang tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Kiev. Và chúng tôi đã bắt đầu làm như vậy”, ông Lavrov nói.

Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 5, Ukraine vẫn nhận được vũ khí và trang thiết bị quân sự từ các đồng minh phương Tây, dù nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng một số phương tiện, đặc biệt là tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.