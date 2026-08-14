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Phương Mỹ Chi một mình đấu gần 60 nghệ sĩ

Hương Ly

TPO - MV "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi vượt qua loạt sản phẩm ở các game show để vào tốp 3 "trending". Với hiệu ứng hiện tại, Phương Mỹ Chi rộng đường chiếm lấy top 1.

Đường đua nhạc Việt được hâm nóng khi loạt nghệ sĩ phát hành sản phẩm vào tối 12/8. Đó là Phương Mỹ Chi, Hà Nhi, Lamoon, Vicky Nhung. Trước đó, Lệ Quyên, Phạm Anh Duy, Tuấn Cry, Đạt G nối tay nhau tung MV, EP và album mới.

Tính cả tập Công diễn 2 ở Anh trai vượt ngàn chông gai và Live Stage 3 của Tinh hà say hi, trong một tuần, đường đua nhạc Việt có hàng chục sản phẩm cạnh tranh trên đường đua âm nhạc thịnh hành.

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Phương Mỹ Chi duy trì sức hút.

Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi và DTAP bứt phá mạnh nhất trong các sản phẩm ra mắt từ ngày 12/8. Sau 2 ngày, MV của Phương Mỹ Chi hút 1,4 triệu lượt xem. Thiên đường với người thương đang cạnh tranh trực tiếp cùng Secret (Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CongB) và MRT (Xuân Định KY, buitruonglinh, Captain Boy, Hyo).

Ở phía sau Phương Mỹ Chi là Thế giới của anh (Dương Domic, buitruonglinh, CongB, Wean, Vận Toàn) và Mưa vội phóng (Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ, Hyo, 2pillz). Nhìn chung, cục diện đường đua nhạc Việt đang là sự tỏa sáng của Phương Mỹ Chi trong thế bị kẹp giữa sức nóng từ game show Anh trai chông gai và Tinh hà say hi.

MV Thiên đường với người thương gây chú ý vì 3 yếu tố cơ bản: Phương Mỹ Chi là tên tuổi hot, đã trải qua năm 2025 bùng nổ trước khi tạm lùi lại để chuẩn bị cho dự án mới. MV Thiên đường với người thương đưa chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ vào MV, tạo cảm giác mới cho khán giả. Sau cùng, khán giả bàn tán về ca khúc đầu tiên Phương Mỹ Chi khai thác về góc độ tình yêu nam - nữ.

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Sức nóng từ Tinh hà say hi đang thách thức mọi ca sĩ ở dự án solo.

Như thường lệ, Phương Mỹ Chi được DTAP hỗ trợ mọi công đoạn sản xuất âm nhạc. Ê-kíp của nữ ca sĩ đầu tư mạnh vào MV và truyền thông. Cùng với sức hút sẵn có của Phương Mỹ Chi, mọi yếu tố tạo nên sự cộng hưởng đủ tốt để nữ ca sĩ khởi động thành công cho sản phẩm mới.

Dự án solo của các ca sĩ còn lại đều lọt thỏm giữa các game show. MV Không dám nói chia tay của Hà Nhi chưa chen chân nổi vào "top trending". MV của Lamoon có dấu hiệu bị bỏ lại vì âm nhạc không hợp thị hiếu. Loạt ca khúc trong EP của Tuấn Cry chưa chen chân nổi vào "top trending". Phần còn lại là sản phẩm mới của Lệ Quyên, Phạm Anh Duy, Đạt G, đang bị lu mờ trước sức ép cạnh tranh của thị trường.

Hương Ly
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