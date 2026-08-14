Hòa nhạc Toyota 2026: Khi những kiệt tác âm nhạc kinh điển cất vang tại Nhà hát Hồ Gươm

Sau gần ba thập kỷ đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam, Hòa nhạc Toyota tiếp tục trở lại với khán giả bằng một chương trình được đầu tư công phu, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu và các tác phẩm kinh điển của thế giới.

Diễn ra vào lúc 20h ngày 23/8 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Hòa nhạc Toyota 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn đặc biệt dành cho những người yêu nhạc cổ điển, đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc giao hưởng đến đông đảo công chúng.

Poster chính thức Hòa nhạc Toyota 2026

Gần 30 năm lan tỏa vẻ đẹp âm nhạc hàn lâm

Được Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) tổ chức thường niên từ năm 1998, Hòa nhạc Toyota đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc cổ điển có uy tín tại Việt Nam.

Không chỉ mang đến những buổi biểu diễn chất lượng cao, chương trình còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật hàn lâm, tạo cơ hội để khán giả trong nước được thưởng thức các kiệt tác của thế giới qua phần trình diễn của những nghệ sĩ xuất sắc.

Điểm nhấn của Hòa nhạc Toyota 2026 là sự kết hợp giữa nhạc trưởng Honna Tetsuji - Giám đốc Âm nhạc và Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, cùng nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh - một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ nhạc cổ điển Việt Nam hiện nay.

Dưới sự dẫn dắt của hai nghệ sĩ, khán giả sẽ được bước vào không gian âm nhạc lãng mạn Nga với hai tuyệt phẩm: Concerto cho piano số 1 cung Si giáng thứ, Op.23 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky và Giao hưởng số 2 Mi thứ, Op.27 của Sergei Rachmaninoff. Đây đều là những tác phẩm có vị trí đặc biệt trong kho tàng âm nhạc thế giới.

Concerto số 1 của Tchaikovsky được xem là một trong những bản concerto dành cho piano nổi tiếng nhất mọi thời đại, gây ấn tượng với phần mở đầu hùng tráng, những giai điệu giàu cảm xúc và đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn ở trình độ rất cao. Tác phẩm không chỉ chinh phục giới chuyên môn mà còn được đông đảo công chúng yêu mến nhờ sức sống bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Trong khi đó, Giao hưởng số 2 của Rachmaninoff lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Ra đời sau giai đoạn khủng hoảng sáng tác của nhà soạn nhạc người Nga, bản giao hưởng được đánh giá là một trong những thành tựu lớn nhất của chủ nghĩa lãng mạn cuối thế kỷ XIX. Những giai điệu trữ tình, sâu lắng xen lẫn các cao trào mãnh liệt tạo nên hành trình cảm xúc đầy cuốn hút, giúp tác phẩm luôn nằm trong danh mục biểu diễn của nhiều dàn nhạc danh tiếng trên thế giới.

Sự kết hợp giữa hai kiệt tác này trong cùng một chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc giàu cảm xúc, vừa đậm chất học thuật vừa gần gũi, dễ tiếp cận. Theo ban tổ chức, đây cũng là định hướng xuyên suốt của Hòa nhạc Toyota trong nhiều năm qua: đưa những giá trị tinh hoa của âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

“Linh hồn” của đêm nhạc Toyota 2026

Nhạc trưởng Honna Tetsuji

Đóng vai trò "linh hồn" của chương trình là nhạc trưởng Honna Tetsuji, người đã gắn bó với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ năm 2009 trên cương vị Giám đốc Âm nhạc và Chỉ huy chính. Trong hơn 15 năm đồng hành cùng VNSO, ông góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật của dàn nhạc, đưa nhiều chương trình đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua âm nhạc. Ông từng chỉ huy nhiều dàn nhạc nổi tiếng tại châu Âu và châu Á, sở hữu hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá trong lĩnh vực chỉ huy giao hưởng.

Song hành cùng nhạc trưởng Honna Tetsuji là nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển nổi bật nhất Việt Nam hiện nay, sở hữu bảng thành tích ấn tượng với nhiều giải thưởng tại các cuộc thi piano quốc tế ở Bỉ, Ba Lan, Thụy Điển, Pháp, Australia…

Không chỉ biểu diễn, nghệ sĩ Lưu Đức Anh còn tích cực tham gia các dự án phát triển đời sống âm nhạc cổ điển, giảng dạy và đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ. Việc anh đảm nhận phần độc tấu trong Concerto số 1 của Tchaikovsky được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả.

Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh

Đồng hành cùng hai nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam - đơn vị nghệ thuật hàng đầu cả nước với hơn 40 buổi hòa nhạc mỗi năm và kho tàng tiết mục phong phú từ cổ điển, lãng mạn đến hiện đại. Những năm gần đây, VNSO liên tục ghi dấu ấn qua nhiều chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới. Chính nền tảng chuyên môn vững chắc này tạo nên chất lượng nghệ thuật cho Hòa nhạc Toyota trong suốt gần 30 năm qua.

Hòa nhạc Toyota 2026 sẽ diễn ra từ 20h - 22h ngày 23/8 tại Nhà hát Hồ Gươm (40-40A Hàng Bài, Hà Nội).

Vé chương trình được bán trực tiếp tại Nhà hát Hồ Gươm từ ngày 20/7 với ba mức giá:

Hạng S: 800.000 đồng

Hạng A: 600.000 đồng

Hạng B: 500.000 đồng

Liên hệ hotline: 0965 765 946 / 0913 489 858