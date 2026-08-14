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Giải trí

Hào quang tỷ USD trở lại Hollywood

Ngọc Ánh

TPO - Hollywood đang chứng kiến sự trở lại của các bom tấn tỷ USD khi 5 phim đã vượt cột mốc này trong năm 2026. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi giá vé cao hơn, định dạng chiếu cao cấp, thị trường quốc tế và sự trở lại rạp mạnh mẽ của khán giả thuộc thế hệ gen Z.

Phòng vé toàn cầu hồi sinh

Hollywood chính thức tìm lại những bom tấn tỷ USD. 5 bộ phim đã vượt mốc một tỷ USD doanh thu toàn cầu trong năm 2026, con số nhiều nhất trong một năm kể từ 2019.

Từ phim hoạt hình, siêu anh hùng, phim tiểu sử âm nhạc đến sử thi của Christopher Nolan, các tác phẩm thuộc nhiều thể loại và đến từ nhiều hãng phim đang góp phần đưa phòng vé toàn cầu trở lại cuộc đua doanh thu lớn.

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5 bộ phim làm nóng đường đua Hollywood.

The Super Mario Galaxy Movie là bộ phim đầu tiên cán mốc này. Phần phim hoạt hình tiếp theo của Universal, Illumination và Nintendo vượt một tỷ USD vào cuối tuần thứ 10 công chiếu.

Với kinh phí được cho là 110 triệu USD, bộ phim tiếp tục chuỗi thành công của thương hiệu sau khi The Super Mario Bros. Movie năm 2023 kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu gần 1,36 tỷ USD.

Tiếp đó, Michael Jackson làm nên lịch sử phòng vé. Michael của đạo diễn Antoine Fuqua trở thành phim tiểu sử đầu tiên đạt doanh thu một tỷ USD, vượt Bohemian RhapsodyOppenheimer.

Với 371,8 triệu USD tại thị trường nội địa và 629,8 triệu USD quốc tế, bộ phim cũng trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Lionsgate.

Pixar tiếp tục đà tăng trưởng với Toy Story 5, gia nhập câu lạc bộ tỷ USD nhờ doanh thu khoảng 448 triệu USD tại thị trường nội địa và 573 triệu USD ở nước ngoài.

Disney cũng nhấn mạnh thành công của Toy Story 5 đã góp phần thúc đẩy mảng studio của tập đoàn trong quý gần nhất, ngay cả khi phiên bản người đóng MoanaStar Wars: The Mandalorian and Grogu không đạt kỳ vọng.

Sau đó, Spider-Man cán mốc tỷ USD với tốc độ gây choáng. Spider-Man: Brand New Day của Sony và Marvel chỉ cần 6 ngày để đạt doanh thu một tỷ USD trên toàn cầu, nhanh thứ hai sau Avengers: Endgame. Doanh thu mở màn toàn cầu 927 triệu USD của phim là mức cao thứ hai từ trước đến nay. Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của tác phẩm đã tiến sát mốc 1,7 tỷ USD.

The Odyssey của Christopher Nolan cũng đã gia nhập danh sách. Bộ sử thi đạt doanh thu 1,008 tỷ USD chỉ sau 23 ngày. Tính đến ngày 14/8, phim đã vượt mốc 1,1 tỷ USD.

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Hiện The Odyssey đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé toàn cầu.

Số lượng phim tỷ USD trong năm 2026 hiện cao nhất trong một năm, kể từ khi đại dịch COVID khiến các rạp chiếu phim đóng cửa và hoạt động sản xuất bị đình trệ.

Năm 2019, có 9 bộ phim đạt doanh thu phòng vé ít nhất một tỷ USD. Trong số này, 7 phim là của Disney. Hai cái tên còn lại là Spider-Man: Far From HomeJoker.

Tuy nhiên, theo phân tích của CNBC, các bom tấn hiện nay cũng được hưởng lợi nhiều hơn từ giá vé tăng, cả ở các suất chiếu tiêu chuẩn lẫn những định dạng màn hình lớn cao cấp.

Gen Z góp sức kéo khán giả trở lại rạp

Khác với năm 2019, nhóm phim tỷ USD năm 2026 được phân bổ giữa nhiều hãng phim, đồng thời không chỉ gồm các phần tiếp theo và phim thuộc những thương hiệu lớn, mà còn có một phim tiểu sử âm nhạc và tác phẩm điện ảnh kể lại thiên sử thi có niên đại 2.700 năm.

Thành công trên diện rộng phát đi tín hiệu tới Hollywood rằng các hãng có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn với những bộ phim thuộc các thể loại khác nhau, trong khi thành quả phòng vé cũng được chia sẻ giữa nhiều hãng hơn.

Sự trở lại của các phim tỷ USD một phần được thúc đẩy bởi nhóm khán giả trẻ, đối tượng mà Hollywood trước đây từng lo ngại sẽ rời bỏ rạp chiếu để dành thời gian cho điện thoại.

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Lực lượng khán giả trẻ vực lại thói quen xem phim rạp.

“Những dự báo về sự lụi tàn của trải nghiệm xem phim tại rạp một lần nữa đã bị phóng đại quá mức. Một trong những động lực chính của sự phục hồi này là ảnh hưởng ngày càng lớn của gen Z - nhóm chiếm 49% khán giả trong ngày mở màn của Spider-Man: Brand New Day và 30% khán giả ngày đầu của The Odyssey", Mike Polydoros - CEO công ty tiếp thị điện ảnh PaperAirplane Media - nói.

Theo Rentrak, nhóm khán giả này cũng chiếm gần 40% tổng lượng khán giả xem phim tại Bắc Mỹ trong năm 2025.

Sự trở lại với rạp chiếu không chỉ diễn ra tại thị trường nội địa mà còn trên phạm vi quốc tế. Thị trường nước ngoài có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Hollywood.

5 bộ phim tỷ USD đã xuất hiện và năm 2026 vẫn còn hơn bốn tháng cho những cột mốc mới. Nếu Dune: Part ThreeAvengers: Doomsday đạt được mức doanh thu như giới phân tích dự báo, Hollywood càng chứng minh được đà phục hồi của các bom tấn chiếu rạp.

Ngọc Ánh
#Hollywood #phim tỷ USD #The Odyssey #Spider Man #Christopher Nolan #Toy Story

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