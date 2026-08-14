Thuê cửu vạn luồn rừng đưa khí cười qua biên giới

TPO - Xé lẻ hàng hóa, thuê cửu vạn luồn rừng, sử dụng xuồng cao tốc sang mạn trên biển và bố trí người đi trước dò đường là những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng để vận chuyển trái phép khí N₂O qua biên giới Quảng Ninh.

Quảng Ninh có cả đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp Trung Quốc. Đặc điểm địa bàn tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế nhưng cũng gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Lực lượng BĐBP bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 1.364 bình khí cười tại vùng biển xã Đông Ngũ, ngày 20/1/2026.

Thời gian qua, hoạt động vận chuyển trái phép khí N₂O, còn gọi là “khí cười”, từ bên kia biên giới vào Việt Nam rồi đưa sâu vào nội địa tiêu thụ vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, giá một bình khí N₂O sau khi được đưa trót lọt tới các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM có thể tăng gấp nhiều lần. Lợi nhuận cao khiến các đối tượng bất chấp pháp luật, tổ chức vận chuyển bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trên tuyến biên giới đất liền, thay vì vận chuyển số lượng lớn, các đối tượng thường xé lẻ hàng hóa thành từng nhóm từ 4 đến 8 bình, thuê cửu vạn luồn lách qua đường rừng rồi tập kết ở nhiều vị trí khác nhau.

Sau đó, chúng sử dụng xe máy, xe bán tải thu gom số bình khí, đưa về các kho hoặc nhà bỏ hoang tại khu vực Cẩm Phả, Cửa Ông, Hạ Long. Từ đây, hàng tiếp tục được chuyển đến các tỉnh, thành phố khác để tiêu thụ.

Lợi nhuận "khủng" khiến các đối tượng bất chấp buôn lậu khí cười qua biên giới.

Trên biển, các đối tượng sử dụng xuồng cao tốc vận chuyển hàng vào vùng biển Việt Nam, sau đó sang mạn qua bè, mảng hoặc xuồng nhỏ. Chúng thường lợi dụng các bến bãi tự nhiên, cửa sông và khu vực đầm nuôi thủy sản để đưa hàng lên bờ.

Các đường dây còn thuê người đi trước dò đường. Khi phát hiện lực lượng chức năng chốt chặn, người vận chuyển lập tức đổi hướng hoặc giấu hàng vào rừng, chờ khi an toàn mới quay lại lấy.

Từ tháng 11/2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ, 79 đối tượng cùng 69 phương tiện liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển khí N₂O.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đồn biên phòng tăng cường trinh sát, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện; phối hợp với Công an, Hải quan xác minh các đối tượng trọng điểm, bóc gỡ những đường dây vận chuyển khí N₂O trái phép.

Đồn BPCK Hoành Mô bắt giữ vụ vận chuyển trên 200 bình khí cười trên khu vực biên giới, ngày 5/7/2026.

Theo cơ quan chức năng, một trong những khó khăn hiện nay là N₂O chưa được xếp vào danh mục chất ma túy, trong khi chế tài xử lý chủ yếu dừng ở mức phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng nắm tình hình nội, ngoại biên, nhận diện sớm các đường dây và phương thức mới nhằm ngăn chặn nguồn khí N₂O thẩm lậu qua biên giới.