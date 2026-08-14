Bắt đối tượng trốn thi hành án, phát hiện hơn 1,3kg ma túy trên ô tô

TPO - Bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng Phan Văn Phóng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ, trên ô tô của đối tượng có khoảng 1,3kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc cùng nhiều gói “nước vui”.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Phan Văn Phóng (SN 1996, trú thôn Văn Thủy, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), đối tượng bị truy nã để thi hành án.

Phan Văn Phóng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TPHCM.

Trước đó, TAND khu vực 4, tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Phóng 30 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Khoảng một tuần sau khi vụ án được đưa ra xét xử, Phóng rời khỏi địa phương, bỏ trốn nhằm tránh chấp hành bản án.

Sau khi xác định Phóng bỏ trốn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tham mưu Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã, đồng thời triển khai lực lượng xác minh, truy tìm.

Rạng sáng 13/8, nhận được thông tin Phóng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Quảng Trị cử tổ công tác lên đường truy bắt. Khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác phối hợp Công an phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Phóng.

Số ma tuý bị thu giữ.

Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô của Phóng có một lượng lớn chất nghi ma túy. Tang vật gồm khoảng 1,3kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy dạng nước, thường được gọi là “nước vui”.

Phan Văn Phóng cùng toàn bộ tang vật sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.