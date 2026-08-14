Úc và New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bằng nghi lễ cao nhất

TPO - Nhận lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9-14/8.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và các nước trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, khu vực, vì lợi ích nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao với Toàn quyền, Thủ tướng, Lãnh đạo Quốc hội cùng giới học giả, nhà khoa học, nghiên cứu, kinh doanh, cộng đồng người Việt ở hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc và New Zealand đã thành công rất tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ở mức cao.

Các nước đều dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao sự đón tiếp thân tình trọng thị với nghi lễ cao nhất. Các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, Quốc hội, chính giới, doanh nghiệp, học giả và nhân dân hai nước diễn ra trong không khí tin cậy, cởi mở, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN.

Các nhà lãnh đạo Úc và New Zealand đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề cao các thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, tầm nhìn của nhà lãnh đạo Việt Nam đối với sự phát triển đất nước cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định sự tương đồng chiến lược trong đánh giá và cách thức giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó dự đoán, yêu cầu phát triển tại mỗi nước ngày càng cao càng cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Úc, New Zealand để giảm thiểu các tác động tiêu cực và cùng đồng hành trong phát triển đất nước. Nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết, tạo thêm cơ sở triển khai các định hướng lớn đạt được trong chuyến thăm.

Đẩy mạnh khoa học - công nghệ

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, điểm nổi bật trước hết là chuyến thăm đã củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị và tạo xung lực mới để nâng tầm quan hệ với cả Úc và New Zealand. Bên cạnh chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, lãnh đạo Việt Nam và hai nước cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những động lực mới trong quan hệ đều được lãnh đạo hai nước nhất trí rất cao, đó là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư và chuyển đổi xanh, khoáng sản thiết yếu, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, góp phần mở rộng không gian chiến lược, tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước và đưa quan hệ Việt Nam với Úc, New Zealand bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Trong hội đàm, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí cao về quan điểm trong những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Những kết quả nổi bật của chuyến thăm cũng đã gắn kết chặt chẽ hơn hợp tác đối ngoại với các yêu cầu phát triển của đất nước. Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đây cũng là những lĩnh vực Úc và New Zealand có thế mạnh và khả năng bổ trợ cao.

Qua chuyến thăm, các lĩnh vực này được mở rộng thành những hướng hợp tác mới, qua đó huy động tốt hơn nguồn lực bên ngoài và mở rộng không gian phát triển cho Việt Nam.

Với Úc, hai bên thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, khoáng sản thiết yếu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Diễn đàn TechConnect mở thêm kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, tạo nền tảng cho hợp tác cùng nghiên cứu, cùng đổi mới và cùng tạo giá trị.

Đây là bước phát triển mới, đưa Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc gắn chặt hơn với các động lực tăng trưởng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: TTXVN.

Với New Zealand, điểm nhấn là phát huy mạnh hơn tính bổ trợ và những thế mạnh có tính nền tảng, nhất là giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Các hoạt động như Diễn đàn giáo dục Việt Nam - New Zealand và các thỏa thuận hợp tác mới mở rộng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; đồng thời thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản, nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và các lĩnh vực xanh.

Một kết quả quan trọng xuyên suốt chuyến thăm là hợp tác kinh tế được đặt trong tầm nhìn mới, không chỉ mở rộng thương mại, đầu tư mà còn tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa các nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí khuyến khích doanh nghiệp mỗi bên tăng cường hợp tác, đầu tư vào nhau, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mới phù hợp với điều kiện mỗi bên, qua đó góp phần mở rộng không gian kinh tế và chiến lược của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người Việt Nam tại Úc và New Zealand, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với đại diện cộng đồng, qua đó khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nhân Việt Nam tại Úc, tiêu biểu là Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Úc (VASEA) đã thể hiện tinh thần tha thiết hướng về quê hương, mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, có thể khẳng định chuyến thăm đã tạo được cả độ sâu về chính trị và độ mở về hợp tác. Chuyến thăm là một dấu ấn đối ngoại quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa nhất quán của Việt Nam, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, mở rộng không gian hợp tác và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực.