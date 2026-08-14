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Ba tàu cá bốc cháy trong đêm tại bờ biển Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Rạng sáng 14/8, ba tàu cá đang neo đậu tại khu vực cảng cá Hồng Anh, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực phối hợp dập lửa, ngăn cháy lan sang các tàu cá xung quanh.

Khoảng 2h45 ngày 14/8, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại khu vực cảng cá Hồng Anh, xã Rạng Đông.

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Hiện trường vụ cháy.

Ba tàu cá bị cháy gồm TH-90399-TS và TH-90398-TS, cùng do ông Phạm Văn Đang (SN 1982, trú tại thôn Trương Xá, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ; và tàu TH-90256-TS, do ông Hoàng Xuân Huy (SN 1958, trú tại thôn Nam Hải, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát nguy cơ lửa lan sang các phương tiện đang neo đậu trong khu vực.

Tại hiện trường, trong điều kiện đêm tối, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đưa máy bơm áp lực cao vào hoạt động để khống chế ngọn lửa. Cùng với việc tập trung dập lửa, lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát khu vực, chủ động phương án di chuyển, lai kéo các phương tiện có nguy cơ bị ảnh hưởng, hạn chế tối đa khả năng cháy lan.

Sau nhiều giờ triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 6h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tàu cá TH-90399-TS và TH-90256-TS sau đó đã được lai kéo về khu vực âu neo đậu tại xã Rạng Đông để bảo đảm an toàn. Riêng tàu cá TH-90398-TS hiện mắc cạn tại khu vực phao xanh số 7, luồng cửa Ninh Cơ.

Hải đội Biên phòng 2 tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại khu vực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn và chủ động ứng phó nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu từ các phương tiện bị cháy.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động xử lý các nguy cơ phát sinh; đồng thời phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và chủ phương tiện khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho khu vực cảng cá và môi trường biển.

Minh Đức
#cháy tàu cá khu vực Ninh Bình #phản ứng của lực lượng biên phòng #hậu quả cháy tàu cá #quản lý rủi ro tràn dầu #bảo vệ môi trường biển

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