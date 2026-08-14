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Về đích trước 8 tháng, Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang liệt sĩ

Ngọc Văn

TPO - Sau gần 3 tháng triển khai, TP. Huế hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại toàn bộ 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, vượt tiến độ Ban Chỉ đạo quốc gia giao 8 tháng và Quân khu 4 giao 6 tháng.

Chiều 14/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết địa phương đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 42 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 21 xã, phường trên địa bàn, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Đây là kết quả nổi bật trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Vang, TP. Huế.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, đến nay việc lấy mẫu tại 42/42 nghĩa trang liệt sĩ đã hoàn tất sau gần 3 tháng thực hiện. Tiến độ này vượt kế hoạch Quân khu 4 giao 6 tháng và vượt tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao 8 tháng.

Trong tổng số 7.282 phần mộ chưa xác định được thông tin, lực lượng chức năng đã thu được 3.908 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%. Đến nay, 2.853 mẫu đã được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác phân tích, đối sánh ADN.

Theo kế hoạch, toàn bộ số mẫu còn lại sẽ được bàn giao hoàn thành trước ngày 20/8, tạo cơ sở quan trọng cho hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn khuyết danh.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tham gia lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ. Dù thời tiết nắng nóng, mưa thất thường, các lực lượng vẫn duy trì làm việc liên tục nhằm hoàn thành nhiệm vụ trước mùa mưa bão.

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Thực hiện chặt chẽ công tác tiếp nhận, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tại phòng lưu trữ của cơ quan chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố - cho biết việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương và lực lượng quân đội. Quá trình triển khai bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giám định ADN.

Sau khi hoàn tất giai đoạn lấy mẫu tại các nghĩa trang, TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung chuẩn bị các điều kiện để Đội Quy tập 192 cơ động tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ tại Lào trong mùa khô 2026-2027.

Cùng với đó, thành phố tăng cường khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước; ưu tiên xác minh, tìm kiếm các mộ liệt sĩ tập thể, đồng thời kêu gọi nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên.

Ngọc Văn
#TP. Huế #lấy mẫu ADN liệt sĩ #nghĩa trang liệt sĩ #Ban Chỉ đạo 515 #xác định danh tính liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm #mộ liệt sĩ tập thể #Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế

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