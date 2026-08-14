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CSGT nhặt được 200 triệu đồng, tìm người đánh rơi để trao trả

Hoàng Nam

TPO - Trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 12A, hai cán bộ CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một túi tiền bên đường và nhanh chóng xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Khoảng 8 giờ 35 phút ngày 14/8, Tổ tuần tra, kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ tại Km 4+400 Quốc lộ 12A, đoạn qua phường Ba Đồn.

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Tổ tuần tra trao lại tiền cho người đánh rơi.

Trong quá trình tuần tra, thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, Tổ trưởng và thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn phát hiện một túi màu đỏ nằm bên đường. Kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Nhận định đây là tài sản có giá trị lớn do người dân đánh rơi, hai cán bộ CSGT đã bảo quản số tiền, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin để tìm chủ sở hữu.

Qua xác minh ban đầu, tổ công tác xác định người đánh rơi số tiền trên là ông Trương Quang Phú (SN 1964), trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tổ công tác sau đó phối hợp Công an phường Ba Đồn xác minh các thông tin liên quan, hoàn tất thủ tục và trao trả tài sản cho người đánh rơi theo quy định.

Hoàng Nam
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