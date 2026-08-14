Vợ phạm nhân gửi tâm thư cảm ơn 3 công an hiến máu cứu người

TPO - Cảm kích vì sự nhân văn, quan tâm của cán bộ, chiến sĩ công an tại Phân trại tạm giam Nông Cống (Thanh Hóa) đã hiến máu cứu người thân khi gặp nguy hiểm, vợ một phạm nhân đã viết tâm thư bày tỏ cảm ơn.

Ngày 14/8, chị T.T.H. (trú xã Thăng Bình) đã gửi tâm thư đến cán bộ, chiến sĩ thuộc Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa vì đã quan tâm, kịp thời hiến máu, giúp người thân qua cơn nguy kịch.

Trong thư, chị H. cho biết, chồng chị là phạm nhân Đ.S.D. (SN 1997, trú xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) khi đang chấp hành án tại Phân trại tạm giam Nông Cống đã bị giảm tiểu cầu ở mức nguy hiểm nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia hiến máu cứu người.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định tình trạng của phạm nhân có thể gây rối loạn đông máu, dẫn đến xuất huyết nội tạng, thậm chí xuất huyết não. Bệnh nhân cần được truyền và tách tiểu cầu từ nguồn máu phù hợp để phục vụ điều trị.

Ngay khi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ nguồn máu, 3 cán bộ, chiến sĩ gồm: Thượng úy Lê Thế Dương, Thượng úy Nguyễn Văn Long và Binh nhì Hoàng Văn Huy (Phân trại tạm giam Nông Cống) đã tình nguyện hiến máu.

Những đơn vị máu được hiến kịp thời đã góp phần cung cấp nguồn máu phục vụ điều trị, hỗ trợ phạm nhân Đ.S.D. vượt qua cơn nguy kịch.

“Sự giúp đỡ này không chỉ thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tận tâm trong công tác mà còn là tấm lòng nhân ái, bao dung, trân trọng và cứu giúp người dù đang trong hoàn cảnh bị tạm giam... Đây thực sự là sự động viên lớn lao giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào sự công bằng, nhân văn và tình thương người của lực lượng Công an Thanh Hóa”, chị H. bày tỏ trong thư.