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Lâm Đồng bổ nhiệm Chủ tịch HĐND xã làm giám đốc quản lý dự án

Thái Lâm

TPO - Ông Nguyễn Quang Tứ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Đức - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 14/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tứ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Đức - giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1.

Ông Nguyễn Quang Tứ được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật xây dựng cầu đường và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đầu tư xây dựng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quang Tứ.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Tứ giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cũ, Giám đốc Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông cũ và Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông cũ.

Việc kiện toàn lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 diễn ra sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Nhân Bản - nguyên Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 là đơn vị được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Thái Lâm
#Nguyễn Quang Tứ #Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng #bổ nhiệm #đầu tư xây dựng #Lâm Đồng

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