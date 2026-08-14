Bộ Nội vụ yêu cầu làm rõ tình trạng viên chức 'ngồi nhầm ghế' công chức

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương khẩn trương rà soát việc giao, quản lý, sử dụng biên chế, đặc biệt tình trạng viên chức đang đảm nhiệm vị trí việc làm công chức.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố về việc rà soát việc sử dụng biên chế tại vị trí việc làm công chức.

Trên cơ sở kiến nghị của nhiều bộ, địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo việc giao, quản lý biên chế năm 2025 và 2026 theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, địa phương rà soát viên chức làm vị trí công chức (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, địa phương báo cáo việc bố trí người làm việc tại các vị trí việc làm công chức trong những tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù nhưng trước đây chưa được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức.

Báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/8 để rà soát, tổng hợp. Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

“Nếu sau thời hạn nêu trên, bộ, cơ quan ngang bộ không có báo cáo thì Bộ Nội vụ không chịu trách nhiệm về việc tổng hợp số liệu báo cáo cấp có thẩm quyền”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Với báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố cần gửi Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ trước ngày 25/8 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.