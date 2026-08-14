Mỹ mất hàng chục máy bay không người lái Reaper trong xung đột với Iran

TPO - Theo tờ Washington Post, quân đội Mỹ đã mất 45 chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong cuộc xung đột với Iran, tương đương 25% kho dự trữ loại khí tài này. Những tổn thất này đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 1,3 tỷ USD.

Các số liệu về tổn thất của quân đội Mỹ được tờ Washington Post công bố hôm 13/8, dựa trên thông tin từ ba quan chức Mỹ giấu tên. Quan chức Mỹ thứ tư chia sẻ với tờ báo, rằng không phải tất cả các máy bay không người lái bị mất đều do bị bắn hạ. Một số chiếc đã rơi sau khi mất liên lạc với người điều khiển.

Là phiên bản kế nhiệm của MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper là loại máy bay không người lái hoạt động ở độ cao trung bình với thời gian bay dài, có khả năng bay liên tục tới 30 giờ để thực hiện các nhiệm vụ giám sát hoặc tấn công chính xác bằng tên lửa Hellfire.

Mỗi chiếc máy bay này có giá từ 30 đến 50 triệu USD, và quân đội Mỹ sở hữu khoảng 185 chiếc trước khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra, trong đó 165 chiếc thuộc biên chế Không quân và 20 chiếc do Thủy quân Lục chiến vận hành.

Chỉ vài giờ sau khi chiến sự bắt đầu, các thông tin về việc máy bay Reaper bị bắn hạ đã xuất hiện trên các kênh Telegram của Iran. Quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ nhiều chiếc MQ-9 khi chúng đang bay, cũng như phá hủy những chiếc khác khi chúng đang nằm trong nhà chứa máy bay tại các căn cứ của Mỹ trên khắp vùng Vịnh.

Một số máy bay không người lái Mỹ bị các lực lượng của Iran bắn hạ. (Nguồn: RT)

MQ-9 Reaper bắt đầu được Không quân Mỹ đưa vào biên chế năm 2007 và sử dụng rộng rãi tại Iraq, Afghanistan cũng như ở Pakistan, Somalia, Yemen và nhiều nơi khác. MQ-9 Reaper được coi là loại khí tài "bất khả xâm phạm" cho đến năm 2017, khi lực lượng Houthi ở Yemen bắn hạ được một chiếc máy bay loại này bằng tên lửa phòng không từ thời Liên Xô.

Chiếc MQ-9 Reaper hiện đã bị coi là lỗi thời và kém hiệu quả khi đối đầu với các quân đội có năng lực phòng không. Tuy nhiên, Mỹ hiện không có phương án thay thế khả thi nào cho Reaper.

Hãng General Atomics đã ngừng sản xuất loại máy bay không người lái này vào năm 2020, và Lầu Năm Góc dự kiến ​​sẽ chưa triển khai chương trình lựa chọn mẫu kế nhiệm cho đến cuối năm nay. Trong khi đó, Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã đề xuất nối lại việc sản xuất MQ-9. Đồng thời, Phó Tham mưu trưởng Không quân David Tabor phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện vào tháng 6, rằng Lầu Năm Góc đang "xem xét các phương án mua lại càng nhiều máy bay MQ-9A càng tốt" từ các đồng minh của Mỹ.

Reaper là một trong số nhiều vũ khí mà quân đội Mỹ đang bị thiếu hụt do cuộc xung đột với Iran. Theo các báo cáo, Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa phòng không Patriot, 80% số tên lửa THAAD và một phần ba số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa, nhưng ông đã đề nghị Quốc hội cấp 87,6 tỷ USD để đáp ứng các "nhu cầu cấp bách" liên quan đến cuộc xung đột, trong đó có 21 tỷ USD dành cho đạn dược.