Hợp đồng hôn nhân của Ronaldo với vợ người mẫu

Ngày 13/8, tờ Jornal de Notícias chia sẻ thêm nhiều thông tin về cuộc hôn nhân của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez. Theo hồ sơ đăng ký kết hôn, cặp sao ký thỏa thuận tiền hôn nhân tại văn phòng công chứng ở Lisbon ngày 10/8, một ngày trước lễ cưới.

Ronaldo và Georgina thống nhất giữ tài sản riêng. Những gì họ sở hữu trước khi cưới, cũng như tài sản và thu nhập có được sau khi kết hôn, vẫn thuộc về người đó. Tài sản hai người cùng mua hoặc cùng đứng tên có thể được xem là tài sản chung.

Cả hai không đổi họ sau khi kết hôn và tiếp tục sử dụng tên khai sinh. Hồ sơ cũng ghi nơi ở thường xuyên của họ là Saudi Arabia. Ronaldo chuyển tới quốc gia Trung Đông thi đấu sau khi ký hợp đồng với Al-Nassr cuối năm 2022.

Ronaldo và vợ có năm người con (trong đó có ba người con riêng của cầu thủ).

Thỏa thuận tiền hôn nhân thu hút sự chú ý bởi khối tài sản của Ronaldo lớn hơn nhiều so với Georgina. Forbes ước tính danh thủ Bồ Đào Nha sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD. Năm 2026, anh tiếp tục đứng đầu danh sách vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới, với khoảng 300 triệu USD/năm. Nguồn thu của Ronaldo đến từ hợp đồng thi đấu với Al-Nassr, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh.

Georgina cũng có sự nghiệp và nguồn thu nhập riêng. Cô làm người mẫu, quảng cáo trên mạng xã hội, tham dự sự kiện và kinh doanh thời trang. Một số nguồn quốc tế ước tính tài sản của cô hơn 10 triệu USD.

Ronaldo và Georgina tổ chức lễ cưới dân sự lúc 13h30 ngày 11/8 tại nhà riêng ở Cascais, thành phố ven biển cách Lisbon khoảng 30 km. Đại diện của Ronaldo cho biết hôn lễ diễn ra kín đáo với sự hiện diện của năm người con. Cặp sao không tổ chức đám cưới lớn như thông tin xuất hiện trước đó.

Một số người thân thiết được mời làm chứng cho hôn lễ, trong đó có Miguel Paixão, bạn lâu năm của Ronaldo từ thời anh còn ở học viện Sporting Lisbon, và Ivana Rodriguez, chị gái Georgina. Hai nhân vật còn lại là cặp vợ chồng người Tây Ban Nha làm trong ngành trang sức.

Sau buổi lễ, Ronaldo đăng ảnh hai người đeo nhẫn cưới lên mạng xã hội, kèm ký hiệu. Georgina chia sẻ lại bài viết nhưng không công bố thêm hình ảnh về váy cưới, địa điểm tổ chức hay khách mời.

Ronaldo sau đó trở lại Saudi Arabia, tập luyện cùng Al-Nassr để chuẩn bị cho mùa giải mới. Cầu thủ 41 tuổi gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc húi ngắn, nhuộm màu sáng. Georgina tiếp tục công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Ronaldo và Georgina gặp nhau năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi cô làm nhân viên bán hàng. Georgina kể cuộc gặp với ngôi sao bóng đá khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Hai người công khai xuất hiện bên nhau tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards vào tháng 1/2017.

Cùng năm, họ đón con gái đầu lòng Alana Martina. Năm 2022, Georgina mang song thai nhưng một bé trai qua đời sau khi chào đời, còn lại con gái Bella Esmeralda. Georgina đồng thời cùng Ronaldo chăm sóc ba người con riêng của anh gồm Cristiano Jr. và cặp song sinh Eva, Mateo.

Trong gần 10 năm bên nhau, Georgina thường đồng hành cùng Ronaldo khi anh lần lượt thi đấu cho Real Madrid, Juventus, Manchester United và Al-Nassr. Cuộc sống gia đình của họ cũng được giới thiệu trong loạt phim tài liệu I Am Georgina trên Netflix.

Ronaldo nhiều lần gọi Georgina là “vợ” dù hai người chưa đăng ký kết hôn. Tháng 8/2025, cô được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương, trước khi diễn ra hôn lễ kín đáo tại Cascais, Bồ Đào Nha.