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Pháp luật

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Cặp vợ chồng lừa 15 tỷ đồng với chiêu 'đáo hạn ngân hàng'

Cảnh Kỳ

TPO - Nguyễn Thị Yến Thu cùng chồng nhiều lần mượn tiền của người khác để “đáo hạn ngân hàng”, nhưng không trả được nợ, còn tìm cách tránh né chủ nợ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu (SN 1994, trú xã Thạnh Phú, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can. Ảnh: CAVL

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Thu cùng chồng là Võ Tấn Pháp (SN 1995), nhiều lần mượn tiền của bà L.T.H.C và bà N.T.T để “đáo hạn ngân hàng”, sau khi tất toán khoản vay cũ sẽ vay lại khoản mới và hoàn trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Tin tưởng, bà C. và bà T. nhiều lần cho vợ chồng Thu, Pháp mượn tiền. Mỗi lần mượn đều có lập giấy mượn tiền, thể hiện mục đích sử dụng tiền để đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên, đến thời hạn trả tiền, Pháp và Thu không trả nợ còn tìm cách tránh né, sau đó thừa nhận không dùng để đáo hạn ngân hàng như đã nói.

Đến nay, vợ chồng Pháp, Thu còn nợ bà C. hơn 8,1 tỷ đồng và bà T. 6,6 tỷ đồng, tổng nợ hơn 14,7 tỷ đồng.

Không đòi được nợ, bà C. và bà T. làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Cảnh Kỳ
#lừa đảo #Vĩnh Long #chiếm đoạt #tiền vay #ngân hàng #Võ Tấn Pháp #Nguyễn Thị Yến Thu

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