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Pháp luật

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Xác minh ô tô Mercedes biển số 'lộc phát' bị bỏ lại bên đường gần sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Dũng

TPO - Một xe ô tô nhãn hiệu Mercedes, biển số 93N-6868 nằm bất động suốt nhiều tháng trên tuyến đường ngang kết nối đường Hồng Hà và Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang liên hệ chủ phương tiện để xác minh, làm rõ.

Ngày 14/8, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa liên hệ chủ xe để xác minh, làm rõ vụ việc ô tô Mercedes biển số 93N-6868 nằm bất động suốt nhiều tháng trên tuyến đường ngang kết nối đường Hồng Hà và Bạch Đằng.

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang liên hệ chủ phương tiện để xác minh, làm rõ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài nằm bên đường. Các bánh xe bắt đầu xẹp, gầm xe hạ sát mặt đường, lá cây bám quanh phương tiện. Bên trong xe, một số ghế da bị rách và hư hỏng.

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Hình ảnh chiếc xe đỗ bên đường nhiều tháng.

Vị trí chiếc xe đang đỗ nằm trên tuyến đường kết nối Hồng Hà với Bạch Đằng, gần sân bay Tân Sơn Nhất, thường xuyên có phương tiện qua lại. Người dân cho rằng chiếc ô tô nằm cố định bên đường đã chiếm một phần không gian lưu thông, gây bất tiện cho việc đi lại.

Một người dân sống gần khu vực cho biết từng chứng kiến ô tô này gặp sự cố khi đang di chuyển trên đường Bạch Đằng. Thời điểm đó, trên xe có hai người trung niên, khoảng 60 tuổi. Sau khi phương tiện bất ngờ chết máy, người đàn ông trên xe nhiều lần tìm cách khởi động lại nhưng không thành công.

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Chiếc xe bị xuống cấp nghiêm trọng do đỗ ngoài trời mưa nắng dài ngày.

“Từ đó đến nay đã mấy tháng, ô tô cứ nằm ở đây, không thấy ai quay lại sửa chữa hay kéo đi”, người dân kể.

Một bảo vệ tại công viên Gia Định cho biết tuyến đường này không có biển cấm dừng, đỗ nên thường có phương tiện tấp vào chờ hoặc đón khách. Tuy nhiên, chiếc Mercedes nằm nguyên tại một vị trí trong thời gian dài đã khiến nhiều người qua lại chú ý.

Theo người bảo vệ, cách đây vài ngày, lực lượng giao thông từng dừng lại chụp hình biển số xe nhưng đến nay phương tiện vẫn chưa được di dời. Người dân quanh khu vực mong cơ quan chức năng sớm xác định chủ sở hữu và có phương án xử lý, trả lại không gian lưu thông.

Nguyễn Dũng
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