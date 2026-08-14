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Pháp luật

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Chủ cửa hàng ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán giày, dép giả nhãn hiệu nổi tiếng

Nhật Huy

TPO - Kiểm tra hộ kinh doanh Phạm Văn Tân ở phường Ninh Kiều, Công an TP. Cần Thơ phát hiện hơn 1.500 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, chủ cửa hàng sau đó bị khởi tố.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (SN 1983) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

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Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Văn Tân.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ kiểm tra tại hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, số 103 Mậu Thân, phường Ninh Kiều. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở này bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam, như Polo, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Gucci, Crocs, Burberry, Dior, Versace, Lacoste, Nike, Hermes…

Tuy nhiên, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm giày, dép đang bày bán.

Công an tạm giữ hơn 1.500 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Làm việc với cơ quan công an, Tân khai nhận, mua bán các sản phẩm giày, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Tổng giá trị số hàng hóa được xác định hơn 200 triệu đồng.

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Nhiều sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được phát hiện tại cửa hàng của ông Tân. Ảnh: CACT

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nhật Huy
#Cần Thơ #giày dép giả #hàng giả #xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

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