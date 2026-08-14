Thủy Tiên tăng 10 kg, vào top tìm kiếm

TPO - Khán giả đổ xô tìm kiếm thông tin sau khi Thủy Tiên lên tiếng giải thích ngoại hình khác lạ. Nữ ca sĩ cho biết cô tăng gần 10 kg do gần đây duy trì lối sống “dưỡng sinh”.

Ngày 14/8, Thủy Tiên phản hồi những bình luận xoay quanh ngoại hình của cô khi dự show thời trang của Đỗ Long. Nữ ca sĩ cho biết cân nặng thay đổi đáng kể so với trước. “Dạo này tôi sống dưỡng sinh, tăng gần 10 kg nên lên ảnh nhìn hơi khác”, Thủy Tiên cho biết.

Trước đó, giọng ca Giấc mơ tuyết trắng tham dự show thời trang tại TPHCM. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện tại sự kiện giải trí sau nhiều tháng sống kín tiếng.

Loạt ảnh và video về Thủy Tiên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chiều 14/8, từ khóa “Thủy Tiên” lọt nhóm tìm kiếm thịnh hành trên Google với hơn 2.000 lượt, tăng 400% so với thời điểm trước đó. Lượng tìm kiếm tăng vọt sau khi nữ ca sĩ xuất hiện tại show thời trang và lên tiếng giải thích việc ngoại hình thay đổi do tăng gần 10 kg.

Tham dự show thời trang quy tụ hàng chục người đẹp, hoa hậu, Thủy Tiên diện váy cưới màu trắng có phom corset ôm sát. Phần thân váy sử dụng chất liệu xuyên thấu, kết hợp chi tiết đính kết. Chân váy được tạo từ nhiều tầng vải ren bất đối xứng. Thiết kế giúp nữ ca sĩ khoe vai trần và đường cong cơ thể.

Thủy Tiên cho biết cô tăng 10 kg.

Thủy Tiên để tóc nâu sáng, uốn sóng và trang điểm nhấn vào đôi mắt. Khán giả nhận xét gương mặt và vóc dáng của cô đầy đặn hơn. Cách trang điểm, màu tóc và góc quay khiến diện mạo nữ ca sĩ trông khác lạ.

Thủy Tiên xuất hiện trong video thử trang phục do Đỗ Long đăng tải. Cô nhắc lại mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế. Đỗ Long là người thực hiện bốn trong tổng số sáu bộ váy Thủy Tiên sử dụng trong lễ cưới với Công Vinh năm 2014.

Thủy Tiên còn nói cô ám ảnh với con số 13. Chuyến cứu trợ miền Trung từng khiến cuộc sống của cô thay đổi cũng bắt đầu vào ngày này. Cô hỏi "anh không sợ sao?", nhắc đến việc show của Đỗ Long tổ chức ngày 13/8, đùa với nhà thiết kế về mốc thời gian tổ chức chương trình.

Hơn một năm qua, Thủy Tiên vắng bóng tại các hoạt động giải trí. Cô không phát hành sản phẩm âm nhạc, ít tham gia chương trình và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Dàn sao dự show và biểu diễn thời trang tối 13/8.

Hồi tháng 4, nữ ca sĩ đăng video ghi lại cảnh đọc sách, uống trà. Cô viết: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc”.

Đến tháng 7, cô cập nhật một số chia sẻ quanh việc chăm sóc gia đình. Thủy Tiên dành thời gian du lịch, hạn chế chia sẻ đời tư.

Cuộc sống của vợ chồng Thủy Tiên có nhiều thay đổi sau nhiều tranh luận liên quan hoạt động cứu trợ miền Trung năm 2020. Đầu năm 2022, cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự sau quá trình xác minh, do không có dấu hiệu chiếm đoạt tiền từ thiện. Nữ ca sĩ vẫn thu hẹp hoạt động nghệ thuật và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.