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Việt Nam chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ từ trần

Bình Giang

TPO - Được tin nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ từ trần, ngày 14/8, các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam gửi điện chia buồn tới các lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến ông Chu Dung Cơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và gia quyến ông Chu Dung Cơ.

Điện chia buồn khẳng định, nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ là nhà lãnh đạo ưu tú, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc cải cách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp quan trọng của ông Chu Dung Cơ trong việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt - Trung trong những năm đầu thế kỷ XXI; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Các lãnh đạo chủ chốt khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ từ trần ngày 12/8, hưởng thọ 97 tuổi.

Bình Giang
#Chu Dung Cơ #Trung Quốc #Quan hệ Việt - Trung

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