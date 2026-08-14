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Văn hóa

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Thống nhất 3 lớp kiểm soát sách về lịch sử cách mạng, lãnh tụ

Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Lâm Thị Phương Thanh - cho biết cơ chế kiểm soát được thiết kế theo 3 lớp đối với một số nhóm chủ đề, đề tài liên quan đến lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc.

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Lâm Thị Phương Thanh - cho biết đến nay, dự luật đã đạt được sự thống nhất cao giữa Chính phủ và cơ quan chủ trì thẩm tra.

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Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: QH.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa tiền kiểm và hậu kiểm, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, hạn chế tối đa các sai sót.

Bộ trưởng cũng cho biết cơ chế kiểm soát được thiết kế theo 3 lớp đối với một số nhóm chủ đề, đề tài liên quan đến lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc.

Trong đó, lớp thứ nhất là thẩm định của nhà xuất bản, lớp thứ hai là cơ quan chủ quản kiểm tra kết quả thẩm định, lớp thứ ba là cơ quan quản lý nhà nước đọc kiểm tra lưu chiểu, cho ý kiến trước khi phát hành.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định việc tăng cường kiểm soát nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản, của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước trong quy trình xuất bản.

Báo cáo tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Thường trực Ủy ban tán thành về hành vi bị nghiêm cấm, trong đó đã làm rõ 3 hành vi bị cấm liên quan đến sản phẩm thông tin có tính chất xuất bản trên không gian mạng.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với việc chỉnh lý quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát, thẩm định đối với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù và các điều có liên quan của dự luật để làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp. Qua đó tăng cường trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động xuất bản.

Theo ông Vinh, Thường trực Ủy ban thống nhất việc xác định nhóm chủ đề, đề tài có tính chất phức tạp, nhạy cảm cần phải tổ chức thẩm định, bao gồm: lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc; giao Chính phủ quy định chi tiết các danh mục này.

Liên quan đến mô hình tập đoàn xuất bản, truyền thông quốc gia và cơ quan chủ lực xuất bản, truyền thông quốc gia, Bộ trưởng nhấn mạnh, dự án luật quy định theo hướng tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình tổ chức xuất bản phù hợp, phát huy vai trò của các cơ quan chủ lực trong lĩnh vực xuất bản, truyền thông. Đồng thời đó quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ chế quản lý, phù hợp với yêu cầu phát triển ngành xuất bản trong tình hình mới.

Luân Dũng
#kiểm soát sách #lịch sử #quản lý nhà nước #xuất bản #quốc gia #bảo vệ chủ quyền

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