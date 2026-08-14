Thêm cảnh báo về cà phê đường tàu

TPO - Cà phê đường tàu nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều tờ báo quốc tế giới thiệu trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách nước ngoài khi tới Hà Nội. Tuy nhiên, an toàn vẫn là nguyên tắc tối thượng, không thể vì bất kỳ lý do gì mà đánh đổi mạng sống con người.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo

Khoảng 13h30 ngày 7/8, tại tuyến đường sắt qua địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), một nữ du khách đã ngồi sát hành lang bảo vệ để giơ điện thoại quay phim cự ly gần khi tàu đang lao tới.

Hậu quả là đầu tàu va chạm làm văng và hư hỏng thiết bị, rất may không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa cảnh tỉnh về nguy cơ mất an toàn đối với du khách tụ tập, chụp ảnh và uống cà phê sát mép ray tàu.

Video ghi lại cảnh du khách cận kề nguy hiểm ở phố đường tàu.

Trước đó gần một năm, một video được lan truyền mạnh trên mạng xã hội cũng ghi lại khoảnh khắc thót tim tại phố cà phê đường tàu. Nhiều du khách ngồi trong hành lang đường sắt để chờ trải nghiệm cảm giác tàu hỏa chạy qua.

Khi tàu hỏa đến gần, dù còi cảnh báo nhiều lần nhưng một du khách nam người nước ngoài vẫn không để tâm. Người này mải dùng điện thoại ghi hình và trượt chân ngã nhoài về phía đoàn tàu. Rất may, những du khách ngồi xung quanh đã kịp thời kéo vị khách nam lại, trong khi bàn và cốc uống nước bị hất văng.

Khi tàu chưa tới, cảnh tượng các nhóm du khách thoải mái đứng trên đường ray chụp ảnh, tạo dáng đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Khu vực phố cà phê đường tàu là địa điểm du lịch được khách nước ngoài đặc biệt ưa chuộng. Nhiều người hào hứng muốn trải nghiệm cảnh tàu chạy qua trong không gian hẹp và sử dụng điện thoại để quay, chụp khoảnh khắc này.

Cà phê đường tàu thậm chí nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều tờ báo quốc tế giới thiệu trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách nước ngoài khi tới Hà Nội.

Phố cà phê đường tàu ở Hà Nội từng nhiều lần bị yêu cầu đóng cửa do nguy cơ mất an toàn, song sức hút của nơi này vẫn không giảm nhiệt, đặt ra thách thức về cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ sự an toàn của người dân, du khách.

Hôm 12/8, Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo du khách và người dân tuyệt đối không đứng, ngồi, chụp ảnh, quay phim hoặc đưa thiết bị sát đường ray khi tàu đang lưu thông vì chỉ một phút bất cẩn, hiếu kỳ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Không thể vì bất kỳ lý do gì mà đánh đổi mạng sống

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - nhìn nhận chợ đêm, “phố Tây”, các không gian nghệ thuật cộng đồng trong những con ngõ cũ, những dãy quán cà phê ở bờ hồ, những homestay phong cách Đông Dương trong lòng tập thể cũ… tất cả đều không nằm trong “bản thiết kế đô thị” ban đầu nhưng lại tạo nên sức sống đương đại của thành phố.

Phố cà phê đường tàu vẫn nhộn nhịp sau vụ nữ du khách gặp nguy hiểm. Ảnh: Thanh Phong.

Phố cà phê đường tàu chỉ là ví dụ nổi tiếng hơn, lan truyền trên mạng nhanh hơn, gắn với du khách nhiều hơn nên dễ tạo ra sự chú ý. Con phố này cũng là không gian đặc biệt, trở thành điểm chạm rất riêng trong ký ức của du khách và người dân. Dù vậy, chuyên gia văn hóa cũng nhận định an toàn là nguyên tắc tối thượng, không thể vì bất kỳ lý do gì mà đánh đổi mạng sống con người.

Tại nhiều nước, những không gian đô thị độc đáo tương tự như vậy được chuẩn hóa bằng các quy định an toàn, quy hoạch mềm, phân luồng khách, giới hạn giờ hoạt động, hoặc biến thành một sản phẩm du lịch có kiểm soát.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng khi đối diện với những không gian văn hóa tự phát như phố cà phê đường tàu, cần sớm có những đánh giá, phân loại và đưa ra mô hình quản trị phù hợp. Bài học không chỉ là giải tỏa hay giữ lại mà quan trọng là phải có quy hoạch và "luật chơi" từ sớm.

"Nếu coi đây là sản phẩm du lịch đặc sắc thì cần thiết lập hành lang pháp lý, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, trách nhiệm của cộng đồng kinh doanh và trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Nếu không thể đảm bảo an toàn ở đúng vị trí đó vẫn có thể tái tổ chức mô hình này ở một không gian cạnh tuyến đường sắt đủ gần để giữ lại trải nghiệm nhưng đủ xa để không gây nguy hiểm. Điều đó cần sự sáng tạo của nhà quản lý, sự đồng thuận của cộng đồng và sự vào cuộc của ngành du lịch - vận tải - văn hóa", chuyên gia chia sẻ.