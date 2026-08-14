Phát hiện di vật là dụng cụ y tế nơi nghi có hài cốt của nhiều cán bộ quân y

TPO - Ngày 14/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiến hành khảo sát khu vực Hang Đá Mái, núi Mặt Rạng, thuộc dãy Hòn Tàu (xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng). Đây là nơi được xác định có khả năng còn hài cốt cán bộ, nhân viên quân y và thương binh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Theo thông tin từ các nhân chứng, ngày 22/7/1969, sau khi một máy bay trực thăng Mỹ bị bộ đội bắn rơi tại khu vực Hòn Tàu, không quân địch liên tục đánh phá dữ dội các vị trí đóng quân của ta.

Lực lượng chức năng tiến hành khảo sát Hang Đá Mái, nơi nghi còn hài cốt của cán bộ, nhân viên quân y và thương binh.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, bom đánh trúng Hang Đá Mái, nơi Đội Phẫu 5, Quân y Mặt trận 4 Quảng Đà làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh. Một khối đá lớn đổ sập, vùi lấp cán bộ, nhân viên quân y và thương binh đang ở trong hang.

Tham gia đoàn khảo sát, ông Đoàn Ngọc Minh, con trai liệt sĩ Đoàn Ngọc Lễ, cho biết, năm 1989, ông cùng một số nhân chứng và lực lượng địa phương từng tổ chức tìm kiếm hài cốt của cha và đồng đội.

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở lớn, địa hình hiểm trở nên việc tìm kiếm chưa có kết quả. Trước khi rời đi, ông đã đánh dấu vị trí hang với mong muốn các lực lượng chức năng sau này có điều kiện tiếp tục tìm kiếm.

Từ nguồn tin do nhân chứng cung cấp, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng xác minh, thu thập tài liệu và tổ chức khảo sát thực địa. Lực lượng công binh rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại để mở đường và bảo đảm an toàn cho đoàn khảo sát.

Nhiều di vật như dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa được tìm thấy.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định vị trí Hang Đá Mái, nơi Đội Phẫu 5 được cho là từng đóng quân. Đồng thời phát hiện nhiều di vật, gồm dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa và một số vật dụng khác.

Hiện, Bộ CHQS thành phố tiếp tục xác minh thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.