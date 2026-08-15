Toàn cảnh nút giao hơn 3.400 tỷ đồng ở TPHCM đang vướng mặt bằng

TPO - Sau hơn 3 năm thi công, dự án nút giao An Phú - đầu mối giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TPHCM - vẫn đang dang dở do vướng mặt bằng trên đường Lương Định Của.
Hiện một số hạng mục đã hoàn thành và đi vào khai thác như nhánh cầu vượt N3 từ đường Mai Chí Thọ rẽ vào đường Đồng Văn Cống (hướng đi cảng Cát Lái).
Nhánh cầu vượt từ đường Mai Chí Thọ rẽ vào đường dẫn TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được thi công khẩn trương.
Khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, nút giao thông An Phú được xây dựng theo quy mô 3 tầng, gồm hầm chui và hệ thống cầu vượt kết nối đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Đồng Văn Cống với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây được xem là một trong những đầu mối giao thông quan trọng nhất phía Đông TPHCM, giữ vai trò kết nối khu Đông, cảng Cát Lái, Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai.