Toàn cảnh nút giao hơn 3.400 tỷ đồng ở TPHCM đang vướng mặt bằng

Khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, nút giao thông An Phú được xây dựng theo quy mô 3 tầng, gồm hầm chui và hệ thống cầu vượt kết nối đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Đồng Văn Cống với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây được xem là một trong những đầu mối giao thông quan trọng nhất phía Đông TPHCM, giữ vai trò kết nối khu Đông, cảng Cát Lái, Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai.