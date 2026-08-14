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4 cháu bị đánh ở chùa Bầu được người thân đón về quê

Hà Hằng

TPO - Chiều tối 14/8, chị Pi Năng Thị Thiên, mẹ cháu Pi Năng Xuân Hải và là bác của ba anh em Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hoàng từ Khánh Hòa đã ra Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc làm thủ tục đón các cháu về với gia đình.

Có mặt tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc thời điểm gia đình đến đón các cháu, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận người thân của các cháu đã được cán bộ trung tâm hướng dẫn hoàn tất các thủ tục bàn giao.

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Chiều tối 14/8, chị Pi Năng Thị Thiên đến Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc làm thủ tục đón các con về gia đình.

Trao đổi trước thời điểm đón các cháu, chị Pi Năng Thị Thiên cho biết, gia đình sẽ đưa các cháu về quê chăm sóc, đồng thời sắp xếp việc học tập cho các cháu tại địa phương.

Trong chiều 14/8, đại diện Trường THCS Khai Quang, nơi cháu Pi Năng Xuân Hà đang theo học, cũng đến thăm các cháu tại trung tâm.

Cô Nguyễn Thị Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Khai Quang cho biết, nhà trường sẽ phối hợp với gia đình và trường học tại địa phương để thực hiện các thủ tục chuyển trường, tạo điều kiện để cháu Hà kịp nhập học trong năm học mới.

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4 cháu bị đánh ở chùa Bầu được chăm sóc, bảo vệ tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 11/8, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tiếp nhận khẩn cấp 4 cháu Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hoàng và Pi Năng Xuân Hải để chăm sóc, bảo vệ sau vụ việc xảy ra tại chùa Bầu.

Ông Lương Cầm Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian tiếp nhận, trung tâm đã bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt và phân công cán bộ theo dõi sức khỏe, chăm sóc các cháu. “Trong thời gian ở trung tâm, sức khỏe các cháu tốt, tâm lý ổn định và các cháu hòa nhập khá nhanh với môi trường mới”, ông Vĩnh cho biết.

Theo ông Vĩnh, trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao các cháu về với gia đình.

Trong buổi bàn giao, địa phương và nhà trường cũng chuẩn bị một số phần quà gửi tới gia đình và các cháu, động viên các em sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập.

Hà Hằng
#4 cháu bị đánh ở chùa Bầu được gia đình đón về quê an toàn #Chiều 14/8 #gia đình các cháu bé từ Khánh Hòa đã đón các con về quê sau vụ việc tại chùa Bầu #đảm bảo an toàn và chăm sóc tốt cho các cháu. #bàn giao 4 cháu bị đánh ở chùa Bầu về gia đình

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