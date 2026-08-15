Cán bộ trẻ 'đi tận nơi, gỡ tận việc' ở xã biên giới Hà Tĩnh

TPO - Không chỉ mang sức trẻ, các cán bộ trẻ Hà Tĩnh còn mang theo kiến thức, chuyên môn về tận cơ sở, trực tiếp đồng hành cùng chính quyền xã biên giới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đất đai, xây dựng, hành chính, đơn thư và nhiều lĩnh vực khác.

Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và chương trình “Hành trình xanh, sát cơ sở, gỡ vướng mắc”, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình “Tổ tư vấn áo xanh - Đồng hành cùng cơ sở” tại UBND xã Sơn Hồng.

Đội hình tham gia chương trình gồm các cán bộ trẻ thuộc Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ. Với kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn ở nhiều lĩnh vực, các thành viên đã trực tiếp làm việc với cán bộ địa phương, trao đổi, rà soát và hướng dẫn xử lý những vấn đề còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các nội dung được đội hình tập trung hỗ trợ khá đa dạng, từ lĩnh vực xây dựng, giao thông, đất đai, tài nguyên và môi trường đến văn hóa - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp nhận và xử lý đơn thư; hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và công tác lưu trữ.

Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với hoạt động của chính quyền cơ sở, trong đó có nhiều nội dung đòi hỏi cán bộ phải nắm chắc quy định, quy trình và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cán bộ trẻ các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp về xã biên giới Sơn Hồng hỗ trợ chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thay vì chỉ hỗ trợ từ xa, các thành viên “Tổ tư vấn áo xanh” trực tiếp đến cơ sở, lắng nghe những vấn đề địa phương đang gặp phải, cùng trao đổi để tìm hướng xử lý. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần tháo gỡ từng khó khăn cụ thể mà còn giúp cán bộ cơ sở có thêm phương pháp, kỹ năng trong quá trình giải quyết công việc.

Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn đã đến thăm, tặng quà và động viên đội hình “Tổ tư vấn áo xanh”. Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sâu sát cơ sở của đội hình. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt những khó khăn phát sinh từ cơ sở để kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân.

Theo định hướng của chương trình, hoạt động không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xử lý một số vấn đề trước mắt mà hướng đến việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ trong tham gia xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đội hình “Tổ tư vấn áo xanh” phát huy chuyên môn, đồng hành cùng cơ sở trong chương trình “Hành trình xanh, sát cơ sở, gỡ vướng mắc”.

Đặc biệt, với những địa bàn còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ trẻ có chuyên môn được kỳ vọng sẽ góp phần giúp địa phương từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công việc và ổn định hoạt động của bộ máy cơ sở.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh cùng các chi đoàn cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động trong chương trình “Hành trình xanh, sát cơ sở, gỡ vướng mắc” tại các xã Kỳ Khang, Tùng Lộc, Thạch Lạc...

Tại các địa phương, những cán bộ trẻ thuộc nhiều cơ quan, đơn vị đã phát huy chuyên môn, đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, xây dựng, tài chính, đất đai và một số lĩnh vực khác.

Điểm chung của các hoạt động là đưa lực lượng trẻ có chuyên môn đến gần hơn với cơ sở, trực tiếp tìm hiểu công việc, lắng nghe khó khăn và cùng địa phương tìm phương án tháo gỡ. Qua đó, hoạt động đoàn không chỉ dừng ở các phong trào tình nguyện truyền thống mà ngày càng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương thăm, động viên đội hình “Tổ tư vấn áo xanh” tại xã biên giới Sơn Hồng.

Tại Hà Tĩnh, “Hành trình xanh, sát cơ sở, gỡ vướng mắc” đang trở thành một cách làm thiết thực để cán bộ trẻ phát huy năng lực ngay tại nơi công việc phát sinh. Những buổi làm việc trực tiếp, những vấn đề được trao đổi và hướng dẫn cụ thể được kỳ vọng sẽ góp phần giúp chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả hơn, từng bước tháo gỡ khó khăn và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Qua đó, tinh thần xung kích của tuổi trẻ được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với chuyên môn, hướng về cơ sở và xuất phát từ những nhu cầu thực tế của địa phương.