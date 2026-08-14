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Giới trẻ

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh ở điểm thi lại tại THPT chuyên Tuyên Quang

Thành Đạt - Phú Nguyễn

TPO - Chiều 14/8, gần 40 đoàn viên phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang có mặt rất sớm tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng giao thông, tiếp nước, cổ vũ tinh thần các thí sinh tham gia kỳ thi lại.

Đoàn viên túc trực trước cổng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
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Chiều 14/8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào bài thi môn Toán. Ghi nhận tại điểm thi, thời tiết có mưa nhỏ. Tại khu vực cổng trường, nhiều đoàn viên, thanh niên tình nguyện trong màu áo xanh có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tham dự kỳ thi.
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Chị Lê Trang Linh - Bí thư Đoàn Phường Minh Xuân cho biết, trong ngày 14/8, Đoàn phường huy động khoảng 40 đoàn viên, phối hợp với lực lượng công an phường phân làn, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống cho thí sinh sau khi hoàn thành bài thi. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên chủ yếu động viên tinh thần, hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi.
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Sắc xanh tình nguyện nổi bật trước cổng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong chiều 14/8.
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Đoàn viên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
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Hoạt động tiếp sức mùa thi góp phần tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh.
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Đoàn viên, thanh niên có mặt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hỗ trợ thí sinh trong ngày thi lại.
Thành Đạt - Phú Nguyễn
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