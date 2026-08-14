Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh ở điểm thi lại tại THPT chuyên Tuyên Quang

TPO - Chiều 14/8, gần 40 đoàn viên phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang có mặt rất sớm tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng giao thông, tiếp nước, cổ vũ tinh thần các thí sinh tham gia kỳ thi lại.
Chiều 14/8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào bài thi môn Toán. Ghi nhận tại điểm thi, thời tiết có mưa nhỏ. Tại khu vực cổng trường, nhiều đoàn viên, thanh niên tình nguyện trong màu áo xanh có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tham dự kỳ thi.