Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh ở điểm thi lại tại THPT chuyên Tuyên Quang

TPO - Chiều 14/8, gần 40 đoàn viên phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang có mặt rất sớm tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng giao thông, tiếp nước, cổ vũ tinh thần các thí sinh tham gia kỳ thi lại.