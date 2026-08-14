CEMMERY ra mắt BST 'Back To School' 2026: Lan tỏa tinh thần tự tin cho thế hệ Gen Z

CEMMERY chính thức giới thiệu BST Back To School 2026 với chủ đề "School Mood On", đánh dấu mùa tựu trường bằng bộ sưu tập thời trang và phụ kiện mới dành cho Gen Z. Thông qua BST, thương hiệu mong muốn lan tỏa tinh thần tự tin, tích cực và truyền cảm hứng để mỗi bạn trẻ sẵn sàng bắt đầu một năm học mới với diện mạo và phong cách của riêng mình.

Là thương hiệu thời trang unisex hướng đến Gen Z Việt Nam, CEMMERY theo đuổi phong cách basic, hiện đại và dễ ứng dụng, tập trung phát triển những sản phẩm có chất lượng tốt trong tầm giá, đáp ứng nhu cầu mặc đẹp và sử dụng hằng ngày. Với CEMMERY, thời trang không chỉ là xu hướng mà còn là người bạn đồng hành trong những khoảnh khắc thường nhật, giúp người trẻ tự tin thể hiện cá tính và phong cách sống.

School Mood On - Khơi nguồn cảm hứng cho mùa tựu trường

Lấy cảm hứng từ những ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, School Mood On được xây dựng như lời chào dành cho một khởi đầu mới. Không chỉ giới thiệu bộ sưu tập mới, BST còn khuyến khích người trẻ làm mới bản thân, đón nhận những trải nghiệm mới và bắt đầu năm học với nguồn năng lượng tích cực.

Đồng hành cùng BST là bộ sưu tập Back To School: School Mood On, được phát triển như một hệ sinh thái thời trang học đường gồm trang phục và phụ kiện. Bộ sưu tập mang bảng màu pastel trẻ trung kết hợp các gam màu trung tính, với các thiết kế áo polo, áo thun, sơ mi, hoodie, áo khoác cùng nhiều item unisex, hướng đến tiêu chí dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều hoạt động hằng ngày.

Tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu, túi xách và balo giữ vai trò nổi bật trong bộ sưu tập năm nay. Được phát triển với nhiều kiểu dáng và kích thước, các thiết kế cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng, đáp ứng nhu cầu học tập, di chuyển và sử dụng hằng ngày, đồng thời trở thành điểm nhấn giúp hoàn thiện phong cách của người trẻ.

Gương mặt đồng hành cùng CEMMERY SCHOOL MOOD ON

Để lan tỏa tinh thần của BST, CEMMERY lựa chọn Trịnh Hà Vi đồng hành trong các hoạt động truyền thông, mỗi người mang đến một góc nhìn riêng về mùa tựu trường.

Xuất hiện trong bộ ảnh của BST, Trịnh Hà Vi truyền tải tinh thần School Mood On thông qua hình ảnh trẻ trung, tươi mới và giàu năng lượng. Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, bộ ảnh khơi gợi cảm giác háo hức của những ngày đầu năm học, nơi diện mạo mới và phong cách thời trang trở thành nguồn cảm hứng để mỗi bạn trẻ tự tin bước vào hành trình mới.

Sự hợp tác giữa CEMMERY và Trịnh Hà Vi được xây dựng dựa trên sự đồng điệu về hình ảnh và tinh thần hướng đến thế hệ Gen Z. Không chỉ là gương mặt đại diện cho BST, Hà Vi còn trở thành cầu nối giúp truyền tải trọn vẹn thông điệp "School Mood On" – khuyến khích người trẻ tự tin thể hiện cá tính, đón nhận những trải nghiệm mới và biến thời trang trở thành nguồn cảm hứng cho hành trình học tập cũng như cuộc sống hằng ngày. Màn kết hợp này cũng đánh dấu định hướng của CEMMERY trong việc đồng hành cùng những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và phong cách gần gũi với cộng đồng Gen Z.

Đồng hành cùng Gen Z từ những điều giản dị nhất

Lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, CEMMERY không ngừng nghiên cứu chất liệu, hoàn thiện thiết kế và cập nhật xu hướng nhằm mang đến những sản phẩm có chất lượng vượt trội trong tầm giá, phù hợp với nhu cầu của người trẻ Việt Nam.

Chia sẻ về BST, đại diện CEMMERY cho biết:

"School Mood On không chỉ là BST Back To School 2026 của CEMMERY mà còn là lời chào dành cho những khởi đầu mới của Gen Z. Chúng tôi mong muốn mỗi thiết kế, từ trang phục đến túi xách và balo, đều có thể đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống hằng ngày, giúp việc mặc đẹp trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời mang lại sự tự tin để các bạn thể hiện phong cách của chính mình."

Thông qua School Mood On, CEMMERY tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang basic được Gen Z Việt Nam ưu tiên lựa chọn, đồng thời xây dựng những sản phẩm và BST gắn liền với phong cách sống, thay vì chỉ dừng lại ở xu hướng thời trang.