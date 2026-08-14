Tỉnh Đoàn Bắc Ninh bắt tay doanh nhân trẻ, rót 80 tỷ đồng cho thanh niên

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh bắt tay doanh nhân trẻ, huy động 80 tỷ đồng để tiếp sức thanh niên khởi nghiệp, tạo việc làm và triển khai các công trình cộng đồng trong giai đoạn 2026-2029.

Ngày 14/8, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2029, đặt mục tiêu huy động khoảng 80 tỷ đồng để đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, công nhân và cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách tiếp cận mới: đưa cộng đồng doanh nghiệp từ vai trò “nhà tài trợ truyền thống” trở thành đối tác phát triển chiến lược, trực tiếp tham gia từ khâu lựa chọn vấn đề, kết nối nguồn lực đến tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

Chương trình phối hợp đặt mục tiêu tổng giá trị các nguồn lực do ba bên cùng tham gia, kết nối và huy động đạt khoảng 80 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2029.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh ký kết phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ.

Theo chương trình phối hợp, ba bên sẽ triển khai 6 nhóm chương trình trọng tâm gồm: “Dựng xây quê hương - Rạng rỡ miền di sản”; “Đồng hành khởi nghiệp - Kiến tạo tương lai”; “Tiếp sức tri thức - Nâng bước tương lai”; “Đồng hành cùng thanh niên công nhân”; “Thanh niên - Doanh nhân tiên phong chuyển đổi số”; “Thanh niên - Doanh nhân trẻ vì cộng đồng”.

Các bên phấn đấu phối hợp triển khai ít nhất 15-20 công trình phục vụ thanh thiếu nhi và cộng đồng, ưu tiên địa bàn khó khăn, khu vực chịu tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa.

Cùng với đó, chương trình hướng tới chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho ít nhất 30.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân và người lao động. Chương trình hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 1.000 lượt thanh niên, chủ hộ kinh doanh trẻ.

Tập trung nguồn lực cho những việc lớn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng cho rằng điều quan trọng nhất là ba bên thống nhất một cách tiếp cận mới trong phối hợp.

Bàn giao công tác quản lý Câu lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

“Tỉnh Đoàn Bắc Ninh là tổ chức có hệ thống rộng khắp, có lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo và có điều kiện nắm bắt tương đối đầy đủ nhu cầu từ cơ sở. Vì vậy, trách nhiệm của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh không chỉ là tổ chức các hoạt động, mà quan trọng hơn là phải kiến tạo phong trào, xác định đúng những vấn đề thanh niên và cộng đồng đang cần”, ông Đăng nói.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, thực tế cho thấy nếu nguồn lực bị chia nhỏ cho quá nhiều hoạt động thì hiệu quả và sức lan tỏa không cao. Vì vậy, giai đoạn tới cần thay đổi cách làm, tập trung nguồn lực, lựa chọn những việc lớn hơn và theo đuổi đến cùng những chương trình có giá trị lâu dài. Một trong những điểm nhấn của chương trình là phát huy nguồn lực đặc biệt từ cộng đồng doanh nhân trẻ.

Theo ông Trần Văn Đăng, điều Tỉnh Đoàn Bắc Ninh mong muốn ở doanh nhân không đơn thuần là nguồn lực tài chính, mà còn là kinh nghiệm quản trị, công nghệ, thị trường, mạng lưới doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia và tư duy thực tiễn của những người trực tiếp làm kinh tế.

“Chúng ta sẽ cùng bàn từ đầu, cùng lựa chọn việc để làm, cùng kết nối nguồn lực, cùng tổ chức thực hiện và cùng chịu trách nhiệm về kết quả”, anh Đăng nhấn mạnh.

Trong mô hình mới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giữ vai trò chủ trì, kiến tạo và điều phối; Hội LHTN tỉnh phát huy khả năng tập hợp, kết nối rộng rãi các lực lượng thanh niên; Hội Doanh nhân trẻ phát huy thế mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Đặc biệt, việc bàn giao công tác quản lý Câu lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh được kỳ vọng tạo thêm động lực để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu của thị trường.

Từ hỗ trợ từng thời điểm sang đồng hành dài hạn; từ phối hợp từng việc sang cùng kiến tạo giá trị bền vững, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2029 được kỳ vọng tạo thêm một “bệ phóng” mới cho thanh niên Bắc Ninh.

“Giá trị của chương trình không chỉ được đo bằng 80 tỷ đồng. Quan trọng hơn là từ nguồn lực đó, chúng ta tạo ra được bao nhiêu công trình bền vững; bao nhiêu thanh niên có việc làm và cơ hội lập nghiệp; bao nhiêu dự án khởi nghiệp phát triển được; bao nhiêu thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân và người dân được hưởng lợi”, anh Đăng nói.