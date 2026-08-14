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Chiếm lĩnh không gian mạng, làm chủ công nghệ chinh phục thanh niên

Xuân Tùng

TPO - Trao đổi với đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đặt ra yêu cầu báo cáo viên không chỉ dừng lại ở việc đứng lớp trực tiếp, mà phải hiện diện, dẫn dắt thông tin trên không gian mạng; sẵn sàng phản biện thông tin xấu độc, lan tỏa thông tin tích cực.

Ngày 14/8, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ nhất, năm 2026. Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

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Hội nghị kết hợp hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Gần 3.000 điểm cầu kết nối

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 36 điểm cầu cấp tỉnh, thành và 2.594 điểm cầu cấp cơ sở, với sự tham gia của hơn 19 nghìn cán bộ các tỉnh, thành Đoàn, thành viên CLB Lý luận trẻ tại các tỉnh, thành Đoàn và cấp cơ sở.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ chuyên đề “Những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và yêu cầu đối với công tác giáo dục của Đoàn”; anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn báo cáo chuyên đề “Sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác của báo cáo viên”.

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PGS.TS Lý Việt Quang trao đổi tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải
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Anh Hoàng Thái Nam trao đổi tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là giải pháp hàng đầu trong công tác giáo dục của Đoàn qua nhiều nhiệm kỳ. Đây cũng là giải pháp đầu tiên, quan trọng được xác định trong số 7 nhóm giải pháp của công tác tuyên truyền giáo dục trong nhiệm kỳ này.

Anh Lâm cho biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ rà soát quy chế, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động theo từng quý, có đánh giá tác động của công tác báo cáo sau buổi tuyên truyền, nói chuyện.

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Nâng cao hàm lượng tri thức

Trong thời gian tới, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị đội ngũ báo cáo viên chủ động, tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền làm rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược, các điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến thanh niên, và kịp thời cập nhật những quyết sách quan trọng của Đảng; các văn bản liên quan đến tổ chức xây dựng Đoàn...

“Báo cáo viên phải là người nghiên cứu sâu hơn tất cả các cán bộ khác để khi đoàn viên đặt câu hỏi thảo luận, chúng ta phải trả lời được, thuyết phục được bằng kiến thức rộng và thực tế sinh động”, anh Lâm lưu ý.

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Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Về trọng tâm công tác từ nay đến cuối năm 2026, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu tập trung cho các đợt tuyên truyền cao điểm: 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 70 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam; 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến... Đây là bước đệm quan trọng để chuẩn bị cho chủ đề công tác năm 2027 “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”.

Anh Lâm cũng nêu rõ nhiều vấn đề trên không gian mạng hiện nay và yêu cầu đội ngũ của báo cáo viên cần hiện diện, chiếm lĩnh không gian số và có các sản phẩm truyền thông số. Cần tận dụng tối đa các công cụ hiện đại, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, chủ động tham gia phản biện các thông tin sai trái, xấu độc.

Xuân Tùng
#Trung ương Đoàn #báo cáo viên cấp trung ương #đoàn thanh niên #truyền thông mạng #trí tuệ nhân tạo #chuyển đổi số #anh Nguyễn Tường Lâm #Bí thư T.Ư Đoàn #Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam

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