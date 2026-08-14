Hành trình đỏ 2026: Mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

TPO - Trước giờ lên đường tham gia chương trình “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026, những giáo viên, sinh viên và học sinh Việt Nam mang theo khát vọng khám phá tri thức, giao lưu văn hóa và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Mang hình ảnh Việt Nam trẻ trung đến bạn bè quốc tế

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026 tại Quảng Tây, Trung Quốc được triển khai trên cơ sở Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đề án tổ chức chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam.

Trên cơ sở Công hàm số 270/260 ngày 29/7/2026 của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Đoàn “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026 gồm 100 thành viên. Chương trình diễn ra từ ngày 15 đến 19/8 tại Nam Ninh và Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong hành trình, đoàn sẽ tới Di tích Trường Dục Tài Nam Ninh, cùng nhiều địa điểm văn hóa, khoa học và công nghệ tại Quảng Tây.

Chỉ còn ít giờ trước khi lên đường, đoàn công tác đến từ Hải Phòng gồm 3 giáo viên và 8 học sinh đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Chị Đỗ Thị Thu Ngà - Bí thư Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng - cho biết bản thân và các học sinh trong đoàn đều cảm thấy vinh dự, xúc động khi được tham gia chương trình. Với chị, đây không chỉ là một chuyến đi thực tế mà còn là cơ hội giao lưu, học tập và mở rộng hiểu biết.

“Hành trình đỏ không đơn giản chỉ là một chuyến đi mà đó còn là một chuyến trải nghiệm, một sự kết nối. Mình mong muốn trong chuyến đi này, chúng mình sẽ được giao lưu, học tập và trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, con người của Trung Quốc, và từ đó góp một phần của mình vào việc lan tỏa tình hữu nghị, kết nối giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc”, chị Thu Ngà chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Thu Ngà - Bí thư Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng. Ảnh: Lộc Liên

Không chỉ muốn tìm hiểu về nước bạn, những thành viên trẻ trong đoàn còn mong muốn giới thiệu một Việt Nam hôm nay - năng động, giàu bản sắc và đang không ngừng đổi mới.

Đoàn viên Lê Thị Trang Đài - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho biết, việc được lựa chọn tham dự “Hành trình đỏ” là niềm vinh dự và tự hào lớn.

Trang Đài mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, con người cũng như kinh nghiệm học tập, nghiên cứu của sinh viên Trung Quốc. Đồng thời, cô muốn giới thiệu với bạn bè nước bạn hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động, giàu bản sắc, từ văn hóa, lịch sử, con người đến tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay.

“Em hy vọng sau hành trình, các bạn sinh viên Trung Quốc sẽ có thêm một góc nhìn gần gũi về Việt Nam, về con người Việt Nam và về thế hệ trẻ Việt Nam”, Trang Đài chia sẻ.

Đoàn viên Lê Thị Trang Đài - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Ảnh: Lộc Liên

Từ những chuyến đi, tìm kiếm tri thức công nghệ

Một điểm đáng chú ý của “Hành trình đỏ” năm nay là các hoạt động tìm hiểu về đổi mới sáng tạo và công nghệ hiện đại. Theo chương trình, đoàn sẽ đến Trung tâm Hợp tác Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc - ASEAN, Học viện Trí tuệ Nhân tạo Quảng Tây, Khu huấn luyện thử nghiệm robot nhập thể Trung Quốc - ASEAN (Quảng Tây), Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Quảng Tây và Đại học Kỹ thuật Nghề nghiệp Quảng Tây. Đây cũng là nội dung được chị Thu Ngà đặc biệt mong chờ.

“Mình thấy trong lịch trình của chương trình có đi thăm một trung tâm về trí tuệ nhân tạo và đó chính là lịch trình mà mình mong muốn nhất”, chị Thu Ngà nói.

Điều nữ giáo viên kỳ vọng không dừng ở việc tận mắt chứng kiến công nghệ mới. Chị muốn những kiến thức và trải nghiệm từ chuyến đi có thể trở thành chất liệu cho hoạt động giảng dạy sau này.

“Mình mong muốn học tập trải nghiệm từ những trung tâm công nghệ đấy để có thể áp dụng vào giảng dạy, cũng như chia sẻ với học sinh về sự phát triển của nước bạn. Từ đó, giúp học sinh có cái nhìn mới hơn, tiếp cận đến các công nghệ mới để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và trẻ trung hơn”, chị Thu Ngà nói.

Với người làm giáo dục, việc được tiếp cận những cách làm mới cũng là cơ hội để truyền cảm hứng cho học sinh về khoa học, công nghệ và tinh thần sáng tạo.

Với Trịnh Ngọc Hà - học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng, được lựa chọn tham gia hành trình giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung là một niềm vinh dự. Hà kỳ vọng chuyến đi sẽ giúp em mở rộng hiểu biết về văn hóa nước bạn, có thêm những trải nghiệm ý nghĩa và cơ hội kết nối với những người bạn mới.

“Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được lựa chọn tham gia hành trình giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung. Đây là cơ hội quý giá để em học hỏi, trải nghiệm, giao lưu văn hóa và kết nối với những người bạn mới”, Hà chia sẻ.

Mỗi người lên đường với một kỳ vọng khác nhau. Người giáo viên mong muốn tìm kiếm những phương pháp, kiến thức mới để trở về phục vụ công việc giảng dạy. Người sinh viên muốn mở rộng trải nghiệm học tập, nghiên cứu và giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Những học sinh lần đầu tham gia một hành trình giao lưu quốc tế lại mong muốn khám phá thế giới và có thêm những người bạn mới.

Đoàn “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19/8 tại Nam Ninh và Quế Lâm, Quảng Tây. Ảnh: Lộc Liên

Nhưng điểm chung của họ là mong muốn học hỏi để trưởng thành, giao lưu để thấu hiểu và mang những điều tốt đẹp của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. “Hành trình đỏ” vì thế không chỉ là một chuyến đi. Đó là hành trình của những người trẻ mang theo ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng về tương lai.

Từ những địa chỉ lịch sử đến các trung tâm trí tuệ nhân tạo, từ câu chuyện của thế hệ đi trước đến những công nghệ đang định hình ngày mai, hành trình mở ra một không gian để tuổi trẻ Việt Nam vừa nhìn lại cội nguồn, vừa hướng về phía trước.

Và khi những người trẻ trở về, hành trang không chỉ là những trải nghiệm ở một vùng đất mới, mà còn là tri thức, những kết nối mới cùng niềm tin rằng mỗi thế hệ đều có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào hành trình xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, tự tin hội nhập và giàu bản sắc...