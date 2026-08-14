Phạt tài xế xe bồn 'xả thải' trên đường Hà Nội

TPO - Chỉ ít giờ sau khi video xe bồn làm chảy nước thải xuống đường vành đai 3 Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã xác minh và ra quyết định xử phạt đối với tài xế.

Clip được camera hành trình ô tô ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Chiều 14/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội đã xác minh, xử lý tài xế xe bồn làm chảy nước thải xuống đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực tòa nhà Keangnam.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh xe bồn BKS 30L-944.XX làm nước thải chảy xuống mặt đường. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã khẩn trương xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là anh T.V.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội).

Cảnh sát làm việc với tài xế H.

Làm việc với cơ quan công an, anh H. cho biết do sơ ý đóng nắp bồn không chặt nên khi di chuyển, nắp bị bung khiến nước thải chảy xuống đường.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt anh H. về hành vi điều khiển xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông. Mức phạt là 3 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội khuyến cáo các phương tiện chở chất thải, chất lỏng cần kiểm tra kỹ nắp bồn và hệ thống chứa trước khi lưu thông, tránh để chất thải rơi, vãi hoặc chảy xuống đường, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.