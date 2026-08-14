Bắt rùa tai đỏ ở hồ Hoàn Kiếm

Ngày 14/8, tổ công tác của UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục bẫy, bắt rùa tại hồ Hoàn Kiếm. Sau kiểm tra các bẫy rùa, tổ công tác ghi nhận khoảng hơn 100 cá thể bắt được, trong đó phần lớn là rùa tai đỏ.

Từ ngày 12/8, tổ công tác đặt 20 bẫy rùa tại khu vực xung quanh Đền Ngọc Sơn và thực hiện kiểm tra định kỳ mỗi ngày một lần.

Việc đặt bẫy rùa tai đỏ được UBND phường Hoàn Kiếm thực hiện ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc rùa tai đỏ xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm. Phường đã chủ động rà soát, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá và thống nhất phương án xử lý, nhằm bảo vệ hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm, đồng thời bảo đảm cảnh quan, mỹ quan đô thị.

Phương án được lựa chọn là bẫy, bắt thủ công rùa tai đỏ khi chúng ở dưới nước và trên cạn, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến loài rùa đặc hữu tại hồ và hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan, môi trường khu vực.

Thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục tiến hành quy trình bẫy và xử lý rùa tai đỏ theo quy định. Toàn bộ quá trình được thực hiện thận trọng, bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, cảnh quan và hoạt động bình thường tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Rùa bẫy được tại hồ Hoàn Kiếm.

Căn cứ Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về danh mục loài ngoại lai xâm hại, rùa tai đỏ thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

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