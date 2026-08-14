Hà Nội: 4 người kẹt trong đám cháy cửa hàng thời trang

TPO - Khoảng 19h ngày 14/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng thời trang số 104B Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến 4 người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng hút khói ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an TP. Hà Nội lập tức điều động 6 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng và gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân đang mắc kẹt tại tầng 3.

Trong làn khói dày đặc, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) mang thiết bị phá dỡ, bình thở chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận, trấn an và đưa từng nạn nhân lên khu vực thông thoáng tại tầng tum.

Song song với công tác cứu người, lực lượng chữa cháy triển khai các mũi tấn công, sử dụng phương tiện thoát khói, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên và các hộ dân liền kề.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn.

Đến 20h36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 4 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.