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Cấp cứu ngư dân nghi bị đau ruột thừa trên biển Côn Đảo

Duy Quang

TPO - Thuyền viên trên tàu cá TG 90368 TS bị đau bụng dưới bên phải, nghi ngờ đau ruột thừa đã được lực lượng chức năng điều động tàu SAR 413 cùng bác sĩ của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TPHCM lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, đưa về bờ để điều trị.

Ngày 18/8, lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM tiến hành các thủ tục tiếp nhận một ngư dân trên tàu cá TG 90368 TS do ông Hà Anh Thuận (32 tuổi, trú xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ, bị nạn trên vùng biển Côn Đảo, được tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu nạn, đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

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Lực lượng Bác sĩ của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TPHCM điều trị, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho ngư dân Nguyễn Văn Chí Thanh nghi bị đau ruột thừa.

Trước đó vào tối 17/8, thông tin tiếp nhận từ chủ tàu cá TG 90368 TS cho biết, trên tàu có ngư dân Nguyễn Văn Chí Thanh (26 tuổi, thường trú tại Đồng Tháp) bị đau bụng dưới bên phải, nghi ngờ đau ruột thừa.

Tại thời điểm báo nạn, vị trí tàu cá cách mũi Vũng Tàu khoảng 109 hải lý về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 85 hải lý về phía Đông. Khu vực tàu hoạt động có gió Tây Nam cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đề nghị Đài thông tin Duyên hải Hồ Chí Minh kết nối tư vấn, hỗ trợ y tế từ xa cho tàu. Đồng thời, thông báo, phối hợp với lực lượng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và các lực lượng chức năng liên quan xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nhanh chóng đưa người bị nạn về bờ cứu chữa.

Do sức khỏe của ngư dân có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng và vị trí tàu cá còn xa đất liền, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 đang thường trực tại TPHCM cùng bác sĩ của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TPHCM lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

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Tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đưa ngư dân bị nạn về bờ an toàn.

Đến khoảng 2h21 ngày 18/8, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu TG 90368 TS, nhanh chóng tiến hành tiếp nhận thuyền viên bị nạn sang tàu SAR 413 để bác sỹ chăm sóc y tế ban đầu và khẩn trương hành trình về bờ để đưa thuyền viên đi điều trị.

Đến 7 giờ sáng 18/8, tàu SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại phường Phước Thắng, TPHCM để bàn giao ngư dân bị nạn cho lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TPHCM và gia đình để đưa đi cấp cứu kịp thời.

Duy Quang
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