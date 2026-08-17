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Sức khỏe

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Thông tin mới về sức khoẻ của 34 nạn nhân vụ xe khách đâm container

Ngọc Tú

TPO - Trong số 34 người trên xe khách được đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn, có 2 ca nặng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, trong khi 25 người tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Ngày 17/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, 25 nạn nhân trong vụ xe khách đâm đuôi container trên cao tốc Bắc - Nam vẫn đang được điều trị tại các khoa chuyên môn của bệnh viện.

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Các bệnh nhân thời điểm được đưa vào Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Cụ thể, trưa 16/8, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận 34 người bị thương trong vụ tai nạn. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định 2 trường hợp bị thương rất nặng, cần chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị. 32 người còn lại được xử trí tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Theo bác sĩ tại Khoa Cấp cứu, phần lớn nạn nhân được đưa vào viện bị đa chấn thương. Có 20 trường hợp bị tổn thương vùng đầu, mặt hoặc chấn thương sọ não. Những người khác bị thương ở chân, đầu gối, tay, ngực, bụng, thắt lưng hoặc vùng chậu. Trong số này có 1 trường hợp gãy đốt sống cổ và 1 trường hợp gãy xương mũi. Có 7 trường hợp sau khi sơ cấp cứu đã được cho ra viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khoẻ.

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2 trường hợp nặng được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.

“Sau thăm khám, cấp cứu, những bệnh nhân này tiếp tục được chuyển lên các khoa để điều trị chuyên sâu”, cán bộ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An nói.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hai trường hợp nặng được tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu và chuyển đến các chuyên khoa để tiếp tục điều trị.

Trong đó, một nam bệnh nhân bị đa chấn thương, đang hôn mê với nhiều tổn thương nghiêm trọng như chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ, hai chân bị thương nặng phải xử lý cắt cụt và chấn thương dập ổ bụng. Trường hợp còn lại bị thương nhẹ hơn, đang được các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt theo dõi, điều trị.

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25 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các khoa của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h ngày 16/8, xe ô tô chở đoàn khách du lịch lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An. Khi đến Km451+700, đoạn gần nút giao Quốc lộ 46, xe khách bất ngờ đâm vào đuôi container đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng nặng, 34 người trên xe bị thương và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Được biết, chiếc xe khách gặp nạn nằm trong đoàn 15 xe chở khoảng 600 người đi du lịch từ tỉnh Phú Thọ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Tú
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