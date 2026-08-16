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Sức khỏe

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Khoảng 70% phụ nữ thiếu loại vi chất cực kỳ quan trọng không phải ai cũng biết

Anh Nhàn

TPO - Không ít phụ nữ, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cho rằng chỉ cần ăn đủ ba bữa mỗi ngày là có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy, nhất là khi chế độ ăn thiếu đa dạng hoặc quá thiên về một số nhóm thực phẩm.

Thiếu sắt, kẽm nhưng nhiều phụ nữ không nhận ra

Theo BS.CKI Huỳnh Ngọc Phương Thủy (Bệnh viện Hùng Vương), một chế độ ăn thiếu đa dạng, quá thiên về một số nhóm thực phẩm hoặc ăn kiêng không hợp lý có thể khiến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thiếu nhiều vi chất quan trọng.

Theo bác sĩ Phương Thủy, tình trạng thiếu vi chất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam khá phổ biến. Trong đó, đáng chú ý nhất là thiếu sắt - một vi chất quan trọng trong quá trình tạo máu.

"Số liệu từ cuộc tổng điều tra dinh dưỡng gần đây nhất của Viện Dinh dưỡng quốc gia cho thấy, thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chiếm khoảng 16%. Ở phụ nữ mang thai, tỷ lệ này khoảng 25%", bác sĩ Thuỷ nói.

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Tình trạng thiếu vi chất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam khá phổ biến. Trong đó, đáng chú ý nhất là thiếu sắt. Ảnh minh hoạ: AI

Bác sĩ Thuỷ thông tin, không chỉ sắt, tình trạng thiếu kẽm cũng đáng lưu ý. Gần 70% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đang thiếu vi chất này. Bên cạnh đó, phụ nữ còn có thể thiếu vitamin D, vitamin B12, canxi và một số vi chất khác.

Điều đáng nói, thiếu vi chất không nhất thiết xuất phát từ việc bỏ bữa. Một người vẫn có thể ăn đủ ba bữa nhưng chế độ ăn không đa dạng, lựa chọn thực phẩm chưa phù hợp thì vẫn có nguy cơ thiếu hụt.

Một trong những sai lầm thường gặp là ăn quá thiên về những loại thực phẩm mà bản thân yêu thích hoặc cho rằng giàu dinh dưỡng. Khi chỉ tập trung vào một số nhóm thực phẩm nhất định, cơ thể có thể không được cung cấp đầy đủ các vi chất cần thiết.

"Ăn kiêng cũng là một yếu tố cần lưu ý. Việc ăn kiêng nhưng không xây dựng chế độ ăn đa dạng có thể vô tình làm tăng nguy cơ thiếu vi chất, dù người phụ nữ vẫn duy trì đủ số bữa ăn trong ngày", bác sĩ Thuỷ nói thêm.

Thiếu sắt, thiếu máu dễ bị bỏ qua

Một trong những lý do khiến tình trạng thiếu sắt khó được nhận biết là các biểu hiện ban đầu khá mờ nhạt và dễ bị nhầm với những vấn đề thường gặp trong cuộc sống.

Theo BS.CKI Huỳnh Ngọc Phương Thủy, người thiếu sắt có thể mệt mỏi kéo dài, rụng tóc, da xanh, niêm mạc nhợt, suy nhược, đau đầu hoặc chóng mặt. Tuy nhiên, những biểu hiện này cũng có thể xuất hiện khi một người căng thẳng, stress nên nhiều phụ nữ không nghĩ rằng mình đang thiếu sắt.

“Thiếu sắt thì những dấu hiệu thường rất khó nhận biết”, bác sĩ cho biết.

Với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thiếu sắt, thiếu máu còn có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đáng lưu ý. Trước khi mang thai, tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng đến khả năng mang thai, dẫn đến hiếm muộn, vô sinh.

Trong thai kỳ, thiếu máu có thể liên quan đến tình trạng thai chậm phát triển, nhẹ cân hoặc suy dinh dưỡng trong tử cung. Sau sinh, người mẹ bị thiếu máu có thể phải truyền máu, đồng thời có nguy cơ nhiễm trùng sau sinh.

Không chỉ ảnh hưởng đến mẹ, tình trạng thiếu máu của người mẹ còn có thể khiến thai nhi bị thiếu máu ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Sau khi chào đời, trẻ cũng có nguy cơ thiếu máu, nhẹ cân hoặc sinh non.

Vì những biểu hiện ban đầu của thiếu sắt khá dễ nhầm lẫn với mệt mỏi, stress thông thường, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần chú ý hơn đến chất lượng bữa ăn, thay vì chỉ quan tâm mình có ăn đủ ba bữa hay không. Điều quan trọng không chỉ là “ăn đủ bữa” mà còn phải lựa chọn thực phẩm đa dạng để hạn chế nguy cơ thiếu hụt các vi chất cần thiết.

Anh Nhàn
#Thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản #Ảnh hưởng của thiếu sắt đến sức khỏe phụ nữ #Tầm quan trọng của chế độ ăn đa dạng #Dấu hiệu nhận biết thiếu sắt và thiếu máu #Nguy cơ thiếu vi chất ảnh hưởng đến thai kỳ và trẻ sơ sinh

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