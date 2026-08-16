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Phát hiện nhiều vi phạm trong kinh doanh dược phẩm tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Thanh tra TP Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các công ty kinh doanh dược liên quan đến kho bảo quản thuốc, thuốc phải kiểm soát đặc biệt, chế độ báo cáo và kê khai giá.

Thanh tra TP Đồng Nai ngày 16/8 cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai.

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Trong hoạt động kinh doanh dược, Thanh tra Đồng Nai phát hiện nhiều thiếu sót trong quản lý kho và giá thuốc (ảnh minh họa)

Theo đó, Thanh tra TP Đồng Nai phát hiện tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Anh, địa chỉ số 15 đường Lữ Mành, khu phố 9, phường Trấn Biên bổ sung thêm một kho bảo quản thuốc tại lầu 1 cùng địa chỉ nhưng không báo cáo thay đổi với Sở Y tế theo quy định.

Với hành vi bổ sung kho mới tại cùng địa điểm kinh doanh nhưng không báo cáo kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng, Công ty Phúc Anh bị Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai xử phạt 60 triệu đồng theo Quyết định số 373/QĐ-XPHC ngày 10/7/2026.

Thanh tra yêu cầu công ty khẩn trương hoàn tất việc báo cáo thay đổi, chỉ đưa kho vào sử dụng khi bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện bảo quản thuốc theo quy định GDP.

Doanh nghiệp cũng phải rà soát toàn bộ hệ thống kho, hồ sơ pháp lý, sơ đồ kho, quy trình thao tác chuẩn, sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và hồ sơ thẩm định điều kiện bảo quản để bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ được phê duyệt và thực tế hoạt động.

Ngoài ra, đoàn thanh tra phát hiện sai sót liên quan đến giá thuốc ORCORRIA 1g. Công ty được yêu cầu rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin giá kê khai, giá công bố và giá bán; tăng cường đối chiếu dữ liệu trước khi kê khai, kê khai lại và kinh doanh thuốc.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn Thanh tra TP Đồng Nai phát hiện Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) - Chi nhánh Đồng Nai đã bán loại thuốc nằm trong diện phải kiểm soát đặc biệt, cho hai quầy thuốc không có phạm vi kinh doanh loại thuốc này.

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Trên địa bàn Đồng Nai còn tình trạng bán loại thuốc thuộc diện phải kiểm soát đặc biệt, cho quầy thuốc chưa được phép kinh doanh loại thuốc trên (ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Quầy thuốc Bảo Châu - Đồng Xoài, thuốc Menystin H/20 được mua theo hóa đơn số 4996 ngày 15/5/2026. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là bà Phạm Thị Bảo Châu.

Tại Quầy thuốc Thanh Hương, thuốc Zolgyl H/20 được mua theo hóa đơn số 4451 ngày 5/5/2026. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Theo Thanh tra TP Đồng Nai, việc bán thuốc cho các cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh được cấp phép là hành vi vi phạm quy định của Luật Dược.

Với hành vi vi phạm trên Công ty Bình Định bị Sở Y tế xử phạt 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định. Doanh nghiệp đồng thời bị xử phạt 30 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Thanh tra yêu cầu Công ty Bình Định chấm dứt việc bán loại thuốc thuộc diện phải kiểm soát đặc biệt, cho các cơ sở không được phép kinh doanh loại thuốc trên; rà soát toàn bộ danh sách khách hàng, hồ sơ pháp lý và phạm vi kinh doanh được cấp phép trước khi thực hiện bán thuốc.

Hai quầy thuốc Bảo Châu - Đồng Xoài và Thanh Hương cũng được đề nghị Sở Y tế kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định.

Ngoài 2 Công ty bị phát hiện sai phạm và xử lý vi phạm hành chính, Thanh tra Đồng Nai còn nhắc nhở, yêu cầu các địa điểm kinh doanh dược như Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tại TP. Đồng Nai - Kho số 4 và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Hoàng Long khẩn trương rà soát, lập và gửi đầy đủ danh mục theo hướng dẫn của Sở Y tế; đồng thời duy trì việc kê khai, kê khai lại, niêm yết, công khai giá thuốc và bán thuốc không cao hơn giá kê khai, kê khai lại còn hiệu lực.

Đồng thời, Thanh tra TP Đồng Nai kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước về dược; chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc duy trì điều kiện GDP, GPP, cập nhật hồ sơ pháp lý, quy trình thao tác chuẩn, quản lý kho và thuốc phải kiểm soát đặc biệt...

Văn Quân
#dược phẩm #vi phạm #quản lý dược #bảo quản thuốc #giá thuốc #kiểm soát thuốc #pharmacity #Bidiphar #Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định #Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Anh #Đồng Nai

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